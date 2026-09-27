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В Беларуси запретили мужские трусы

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  • 27.09.2026, 18:25
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В Беларуси запретили мужские трусы
Иллюстрационное фото

Две модели белья не прошли проверку Госстандарта.

В Беларуси запретили продавать две модели нижнего белья: мужские трусы JDLONG и трусы-боксеры Dovud для мальчиков. Ограничения действуют с 19 сентября. Причиной стало то, что бельё плохо впитывает влагу. По данным Госстандарта, показатель гигроскопичности у обеих моделей составил всего 3,2%.

Под запрет попали мужские трусы JDLONG артикула JD183-4, произведённые в Китае. Для такого белья гигроскопичность должна быть не ниже 6%, но проверка показала только 3,2%. Поэтому модель запретили ввозить и продавать на территории нашей страны.

Вторая модель – трусы-боксеры Dovud 2744-5 для мальчиков школьного возраста. Их производят в Узбекистане. Здесь требования ещё строже: для детского белья гигроскопичность должна быть не ниже 9%. Фактический показатель оказался тем же – 3,2%, объяснили специалисты.

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