Под Минском медведь начал выходить к домам 7 27.09.2026, 18:48

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Иллюстрационное фото

Перепуганные жители деревни обратились в МЧС.

У жителей деревни Старинки появился незваный опасный сосед – недалеко от их домов начал гулять медведь. Подробности истории сообщили в газете «Слава працы».

Первые новости о визитах медведя в Дзержинском районе появились в начале сентября. Тогда местные рассказали, что косолапый повадился приходить к жилым участкам.

«Соседи как-то видели его на поле. Мы ходили смотреть в лес: следы присутствовали. У нас тут есть человек, который постоянно находится в деревне. Вот он позавчера, говорит, видел», – поделился один из сельчан.

Перепуганные люди обратились в 115 и МЧС. Те перенаправили сигнал в лесничество. Интересно, что специалисты осмотрели места, где видели медведя, и окрестности, но его следов не нашли.

Еще один необычный факт: в Дзержинском районе появления медведей практически не фиксируют. Это не совсем их среда обитания.

В Минском лесхозе объяснили миграцию грибниками. Мол, люди массово пошли в лес и как бы прогнали медведей с обжитого места. В поисках нового звери и могли пойти на юг.

А кроме того, медведей в Беларуси за последние годы стало намного больше. Еще в начале 2010-х косолапого охраняли как краснокнижное животное, а теперь проходят конкурсы на его добычу.

Какие причины у столь резкого скачка численности популяции, ранее рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Козорез.

Еще в 2011 году в стране насчитывалось около 120 медведей, а в 2025-м популяция выросла до 1289 особей. И на то есть несколько причин.

Основная – естественный прирост из-за строгой охраны в рамках Красной книги. Кроме того, происходит миграция животных на север Беларуси с прилегающих российских территорий. Плюс современная техника позволяет точнее фиксировать численность.

В интернете можно постоянно увидеть свежие ролики о том, что в лесу белорусы встречаются с медведем. Как правило, заканчивается все хорошо – человек и животное просто расходятся.

Но иногда косолапые могут и сами выходить к людям. Если в 2021 году по поводу медведей было всего 2 обращения, то в 2025-м – уже 22.

По словам Козореза, происходит это из-за роста количества малонаселенных деревень. Вымирание хуторов и сел снижает фактор естественного отпугивания зверя человеком.

Вместе с тем в Беларуси почти нет крупных открытых пищевых свалок, что не дает медведям или другим диким животным лишнего повода появиться рядом с людьми.

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