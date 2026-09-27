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РФ ударила авиабомбой по детскому дому в Сумах

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  • 27.09.2026, 18:57
  • 2,008
РФ ударила авиабомбой по детскому дому в Сумах
Фото: Сумська ОВА

Среди жертв атаки — ребенок.

27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Сумы, в результате которой погибли двое мирных жителей города, среди них - ребенок.

Об этом заявил глава МВД Украины Иван Выговский, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам министра, воздушное нападение врага произошло сегодня днем.

Фото: Сумська ОВА

Армия РФ применила сразу три авиабомбы и нанесла удары по центральной части Сум. Один из них - по территории специализированного детского дома.

«Целенаправленная атака против маленьких жизней. К сожалению, известно о двух погибших людях в результате этого обстрела. Среди них - 16-летняя девушка. Светлая память и соболезнования близким. По меньшей мере пять человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь», - сообщил Выговский.

Фото: Сумська ОВА

На фоне последних событий глава МВД обратил внимание на то, что в последние недели армия РФ фактически непрерывно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Он напомнил, что недавно россияне атаковали школы и детский сад в Киеве и в Киевской области.

Фото: Сумська ОВА

«Сегодня в столице среди пострадавших от обстрелов тоже есть дети. Это сознательный и циничный террор - фактически охота на людей, в которой нет никакого военного смысла», - подчеркнул Выговский.

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