Диетологи назвали лучший сок при высоком давлении 1 27.09.2026, 19:23

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Он помогает поддерживать здоровье сосудов.

Высокое кровяное давление – распространенная проблема, однако его можно контролировать не только таблетками. Как пишет Health.com, стоит держать в холодильнике свекольный сок как часть полезного для сердца рациона. Регулярное употребление этого сока со временем может способствовать оздоровлению сосудов и лучшему контролю артериального давления – в дополнение к назначенному лечению, а не вместо него.

Почему стоит включить свекольный сок в свой рацион и что нужно знать, прежде чем начать его пить – объяснили диетологи.

Свекольный сок богат нитратами – соединениями, которые помогают организму вырабатывать оксид азота. Оксид азота помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов, играющих важную роль в поддержании нормального артериального давления, объяснила диетолог Эйвери Зенкер.

Исследования показывают, что регулярное употребление свекольного сока может умеренно снижать систолическое артериальное давление (верхний показатель), особенно у людей с гипертонией. Исследования с участием взрослых, страдающих гипертонией (высоким кровяным давлением), показали, что нитраты из свеклы снижали систолическое давление в среднем на 3–4 миллиметра ртутного столба (мм рт. ст.) за периоды до двух месяцев, сообщила диетолог Карлин Ремедиос.

Свекольный сок также является источником антиоксидантов и калия. Калий помогает организму выводить излишки натрия и поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.

Как пить свекольный сок

Свекольный сок можно пить в чистом виде или:

— Добавлять в смузи.

— Замораживать в формочках для льда, чтобы потом добавлять в напитки или смузи.

— Смешивать с яблочным или цитрусовым соком, чтобы смягчить характерный землистый привкус.

В то же время свекольный сок не регулирует давление сам по себе, но может быть частью сбалансированного рациона, включающего фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и другие полезные для сердца продукты.

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