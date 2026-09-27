«Не хотим. Что еще?» — туристы из России о Минске 10 27.09.2026, 19:58

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Иллюстрационное фото

Белорусский гид рассказала о непростых гостях столицы.

Гид в соцсети поделилась историями о гостях белорусской столицы из России, об этом пишет «Салідарнасць».

Одна из них — о туристах из Ростова — семейных парах лет 45-ти, заказавших обзорную экскурсию по Минску.

«Приезжаю, здороваюсь. А они мне: «Куда именно едем?»

— Сейчас на площадь Свободы.

— А там что?

— Соборы наши главные, ратуша...

Не успела им договорить, они:

— Неинтересно. Куда еще?

— Площадь Независимости.

— А там что?

— Дом правительства.

— Не хотим. Что еще?

Тут я уже напряглась, но еще сдержалась. В уже более измененном тоне продолжаю описание экскурсии. «Ладно, поехали», — снисходительно одобрили мои гости. Мы переглянулись с водителем и тронулись в путь.

Экскурсия прошла, послевкусие осталось. Все мы разные — вот что я не перестаю себе повторять. Такие туристы тоже нужны, для смирения, наверное, и чего-то еще», — поделилась в Тредсе экскурсовод.

В комментариях белорусы предложили свои варианты экскурсий для российских туристов: «Окей. История не нравится? Поехали: завод «Кристалл», завод виноградных вин, завод «Аливария». Кто выживет — аквапарк».

«Записывайте: 1) «Зара» в «Дане», 2) «Зара» в «Грине», 3) «Васильки» на Независимости, 4) любой магазин с молочкой, 5) вокзал».

Некоторые сразу предлагают отправлять таких гостей на Привокзальную площадь, дом 3.

«Взять смартфон, показать работающий мобильный интернет, инстаграм, телеграм и т.п. Спросить, как им Беларусь премиум!? Можно свозить на заправку, а дальше на поезд и домой».

«Надо было отвезти их на Мозырский НПЗ. Пусть посмотрят на неразбомбленный завод».

Комментаторы с сожалением отмечают, что таких туристов все больше в Минске: «Фанабэрыстасць, шавінізм і адсутнасць шырокага светапогляду і адукацыі даюць пра сябе ведаць». «А яшчэ i расейская iмперскасць...»

В одном из недавних постов экскурсовод рассказала еще одну историю: «И сегодня с ходу мои туристы из Москвы мне кидают: «Мы из Москвы. Чем будете удивлять? Мы много видели. Вам придется постараться!»

Мне, конечно же, сразу захотелось распрощаться и уйти. Но я не из робкого десятка. Говорю: «Удивлять буду не я, а Минск. А уж ему есть что вам рассказать и показать»».

По словам девушки, через три часа гости остались в восторге и признались, что не ожидали такого.

Эта публикация в Инстаграме и Фейсбуке «Салідарнасці» собрала сотни комментариев — как белорусов, так и россиян.

«Странные люди. Я был в Беларуси уже более 20 раз, мне прям все интересно. Минск — более 15 экскурсий и по главным проспектам пешком, побывал во всех областных центрах, а также в более нишевых местах.

Также был на экскурсиях на бел. мове, очень здорово все было! Беларусь — прекрасная страна и там живут замечательные люди. 27 печатей в «Пашпарце вандроўніка» из 60».

«Дожидаться их восторга — пустое дело. Однажды на экскурсии по дворцу Огинского в Залесье одна пожилая россиянка вскочила с кресла (шёл биографический видеофильм о жизни Огинского и его участии в восстании Т. Костюшко) и выбежала со словами «Бунтовщика героем сделали!»

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