Ученые объяснили, почему инопланетяне не атакуют Землю 9 27.09.2026, 20:32

4,490

Новая гипотеза предлагает решение парадокса Ферми.

Знаменитый парадокс Ферми — фундаментальный вопрос о том, почему человечество до сих пор не зафиксировало никаких следов внеземных цивилизаций при колоссальных масштабах Вселенной — получил новое интригующее объяснение. Свежее исследование, опубликованное в авторитетном International Journal of Astrobiology, ставит под сомнение привычные фантастические сюжеты о технологически развитых инопланетянах,способных бороздить галактику или угрожать безопасности Земли.

Об этом рассказали в Phys.

Ограниченный круг поиска: анализ ближайшего космоса

Группа ученых сосредоточила свое внимание на изучении параметров двадцати девяти каменистых экзопланет,которые по своим размерам превосходят Землю и потенциально способны удерживать жидкую воду. Все эти космические тела расположены относительно близко по меркам межзвездных расстояний — в радиусе сорока световых лет от нашей солнечной системы.

Хотя классическая научная фантастика приучила нас к мысли о том, что внеземные цивилизации обязательно превосходят нас в своем развитии, новая работа доказывает: вероятность существования развитой жизни поблизости крайне мала. Авторы гипотезы утверждают, что уровень биологической эволюции на потенциально обитаемых планетах определяется вовсе не количеством прошедшего времени, а объемом энергии, которую способна вырабатывать местная растительность.

Энергетика фотосинтеза как двигатель эволюции

Исследователи подчеркивают, что развитие сложных живых организмов не происходит автоматически просто по мере старения планеты. Главным лимитирующим фактором выступает совокупный годовой объем фотосинтеза.

В качестве земной аналогии ученые приводят экосистемы нашей планеты: в теплых и влажных регионах биоразнообразие максимальнно из-за активного роста растений, тогда как в холодных и засушливых зонах жизнь гораздо беднее. Следовательно, молодая, но теплая и влажная экзопланета обладает гораздо большим эволюционным потенциалом, чем древняя, но холодная и сухая.

Особенности красных карликов и дефицит света

Большинство потенциально обитаемых экзопланет в нашей космической окрестности вращаются вокруг тусклых звезд — красных карликов. Такие планетные системы сформировались на несколько миллиардов лет раньше солнечной, однако они получают значительно меньше лучистой энергии.

Кроме того, из-за гравитационного влияния звезды такие миры часто оказываются приливно заблокированными,то есть всегда обращены к своему светилу только одной стороной. Даже если там возникли организмы, способные к фотосинтезу, процесс этот протекал в крайне стесненных условиях из-за дефицита солнечного света и освещения лишь одного полушария.

Предел эволюции: почему соседи останутся микробами

Полученные данные приводят к закономерному выводу: если жизнь на этих ближайших экзопланетах и существует, то она с наибольшей вероятностью ограничена простейшими микроорганизмами. Совокупный объем растительной энергии там просто недостаточен для появления многоклеточных видов и тем более разумных существ.

Именно этот фактор дает элегантное решение парадокса Ферми для нашей зоны галактики. Поскольку на ближайших каменистых планетах биологическая эволюция не продвинулась далеко вперед, некому отправлять мощные радиосигналы в космос, а человечеству не стоит опасаться внезапного межзвездного вторжения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com