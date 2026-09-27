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Украинский МиГ-29 сбил российскую «Герань» над Одессой

  • 27.09.2026, 20:59
Украинский МиГ-29 сбил российскую «Герань» над Одессой
Иллюстрационное фото

Дрон-камикадзе был уничтожен огнем из бортового орудия.

В сети появилась видеозапись, на которой истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ сбил российский дрон-камикадзе во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», поражение вражеской цели произошло над побережьем Одессы огнем из бортового орудия истребителя.

На кадрах видно, как пилот МиГ-29 преследует российский беспилотник, после чего открывает по нему огонь.

В результате точного попадания российская «Герань-4» взорвалась в воздухе.

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