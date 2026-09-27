Украинский МиГ-29 сбил российскую «Герань» над Одессой
- 27.09.2026, 20:59
Дрон-камикадзе был уничтожен огнем из бортового орудия.
В сети появилась видеозапись, на которой истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ сбил российский дрон-камикадзе во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», поражение вражеской цели произошло над побережьем Одессы огнем из бортового орудия истребителя.
На кадрах видно, как пилот МиГ-29 преследует российский беспилотник, после чего открывает по нему огонь.
В результате точного попадания российская «Герань-4» взорвалась в воздухе.