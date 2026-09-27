ВСУ разбили тайную базу россиян в Геническе 27.09.2026, 20:41

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Фото: Fire-Point

По объекту прилетели 16 украинских БПЛА.

Ночью 25 сентября в оккупированном Геническе было очень громко: под массированный удар украинских БПЛА попал объект на въезде в город. Об этом сообщил провоенный украинский канал «Регіон_22», ссылаясь на свои источники.

По его данным, целью атаки стала строительная база, которую активно использовали российские военные. ВСУ обрушили на нее не менее 16 ударных БПЛА. Потери ВС РФ уточняются.

«Ночью 25 сентября при въезде в Геническ на строительную базу было 16 прилетов. Место, в котором жили оккупанты. По итогу, много раненых и утилизированных оккупантов… Интересно было б посмотреть эту базу со спутника, что от нее осталось», - сообщил канал.

Также, по его данным, в последнее время в Геническе наблюдается повышенная активность российских военных. Они съезжаются в город со всей Арабатской стрелки и пытаются смешаться с мирными гражданами, чтобы избежать ударов.

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