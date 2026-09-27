«Регион, который делает бензин, сидит без бензина»4
- 27.09.2026, 19:35
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Жители Нижнего Новгорода показывают огромные очереди на АЗС.
О ситуации с топливом в российских города — из первых уст от жителей Нижнего Новгорода, пишет «Салідарннасць».
Горожане выкладывают в сеть видео с огромными очередями на заправку и возмущенно комментируют происходящее.
— Стыдобища такая, что просто слов нет. Регион, который производит бензин, у которого имеется НПЗ, сидит без бензина. При этом Москва, Кострома, Иваново, Ярославль — все нормально. Не, ну есть там небольшие очереди, но не критично. А Нижний Новгород вообще стоит. «Лукойл» пустой, на «Газпроме» километровые очереди. На улицах уже драки происходят на заправках, — описывает ситуацию мужчина.
Он недоумевает, почему после выборов ситуация на заправках вдруг изменилась.
— Товарищ губернатор, а что выборы прошли, можно расслабиться? Я этого не понимаю. Не хочу разбираться в причинах. Причина всем понятна. Но как-то все так сложилось интересно у нас — сапожник без сапог. Люди тратят по 3-4-5 часов, чтобы отстоять в очередях. Нам что, делать нечего? Неужели этот вопрос как-то нельзя решить? — задается вопросом герой ролика и делает вывод: — Видимо, все гонят в Москву. Других вариантов у меня нет.
Другая жительница региона выложила видео из своей машины на огромную очередь на заправку.
— Кошмар какой! Это же ужас сколько надо простоять в этой очереди! Часов пять, не меньше! — возмущается россиянка.
В ее машине на зеркале заднего вида победно развевается «георгиевская ленточка».