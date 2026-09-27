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Ученые назвали простой способ поддержать печень

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  • 27.09.2026, 17:03
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Ученые назвали простой способ поддержать печень
Иллюстрационное фото

Он не требует ни оборудования, ни серьезных изменений образа жизни.

Здоровью печени уделяют меньше внимания, чем, например, состоянию кишечника, хотя этот орган играет важнейшую роль в работе всего организма. Хронические заболевания печени, включая цирроз, входят в число ведущих причин смерти взрослых в США, а их распространенность растет, пишет Eating Well.

По прогнозам, к 2040 году более 40% людей могут столкнуться с метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени (MASLD), которую раньше называли неалкогольной жировой болезнью печени.

Однако есть простые шаги, которые помогают заботиться о печени в долгосрочной перспективе. Один из них не требует ни специального оборудования, ни серьезных изменений образа жизни. По словам Джулии Ваттачерил, доктора медицины и директора программы по метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени Центра заболеваний печени и трансплантации Колумбийского университета, нужно просто чаще вставать.

«Встаньте!» — говорит специалист.

Смысл в том, чтобы меньше сидеть и больше времени проводить стоя. По словам Ваттачерил, небольшие изменения, которые можно поддерживать длительное время, особенно важны для здоровья.

Печень выполняет множество функций. Она участвует в фильтрации крови и выведении токсинов, переработке питательных веществ и лекарств, пищеварении, хранении жирорастворимых витаминов, а также поддерживает работу иммунной и щитовидной систем.

Как более частое стояние может поддерживать печень

Сам факт того, что человек встает со стула, может стать отправной точкой для других изменений в образе жизни.

«Выбор в пользу стояния создает возможности для дополнительных положительных изменений, которые дают долгосрочный эффект», — говорит Ваттачерил.

По ее словам, физическая активность и осознанное движение могут быть связаны и с другими полезными привычками: более сбалансированным питанием, отказом от алкоголя, заботой о психическом здоровье, соблюдением режима сна и более активной социальной жизнью.

Помогает поддерживать мышцы

Стояние может казаться слишком незначительной нагрузкой, однако оно помогает поддерживать мышечную массу. Это особенно важно для людей с заболеваниями печени, включая цирроз, поскольку у них нередко развивается слабость и хрупкость организма из-за потери мышц.

В одном из исследований люди с циррозом, которым требовалось более 15 секунд, чтобы выполнить тест на вставание со стула, имели повышенный риск смерти. В рамках теста человек должен самостоятельно перейти из положения сидя в положение стоя.

Помогает оставаться активнее

Даже небольшое количество физической активности может приносить пользу здоровью. Исследования показывают, что движение особенно важно для поддержания функции печени и профилактики MASLD.

Само по себе вставание со стула может показаться мелочью. Но оно помогает прервать длительное сидение и подает мозгу сигнал о необходимости двигаться.

«Просто стоять довольно скучно, поэтому вы начнете двигаться», — объясняет Ваттачерил. По ее словам, это небольшое осознанное действие может повышать мотивацию и помогать придерживаться более активного образа жизни.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Регулярные перерывы от сидения и более частое стояние могут поддерживать здоровье печени еще одним способом — за счет улучшения контроля сахара в крови.

«Считается, что жировая болезнь печени связана с инсулинорезистентностью», — объясняет гастроэнтеролог и гепатолог Арвинд Редди.

По его словам, здоровое питание, регулярные физические нагрузки и поддержание общего здоровья помогают снизить инсулинорезистентность. Эти же привычки способствуют профилактике других заболеваний, связанных с инсулинорезистентностью, включая диабет, гипертонию и атеросклероз.

В одном систематическом обзоре и метаанализе люди, которые проводили стоя примерно на 1,3 часа больше в день, имели небольшое, но статистически значимое снижение уровня сахара в крови натощак и количества жира в организме по сравнению с теми, кто проводил это время сидя.

При этом стояние не заменяет физические упражнения. Однако это простой способ меньше сидеть и дополнительно поддерживать здоровье печени и контроль сахара в крови, особенно если работа связана с длительным пребыванием за столом.

Поддерживает обмен веществ

«Печень является центром обмена веществ и постоянно взаимодействует с мышцами и жировой тканью», — говорит Ваттачерил.

Печень участвует в переработке белков, жиров и углеводов. Поэтому, по словам специалиста, ее стоит воспринимать не только как орган, который фильтрует токсины или участвует в борьбе с инфекциями. Повседневные привычки, включая более частое стояние вместо сидения, также могут поддерживать ее работу.

Что еще помогает сохранить здоровье печени

По словам диетолога Шарлотты Мартин, забота о печени требует баланса между сокращением вредных привычек и добавлением полезных.

«Такие изменения не только защищают печень, но и поддерживают здоровье сердца, пищеварение и уровень энергии», — отмечает она.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько факторов.

Ограничьте алкоголь. Печень отвечает за переработку алкоголя. Регулярное употребление спиртного, даже в количествах, которые некоторые считают умеренными, может способствовать накоплению жира в печени, развитию жировой болезни и воспалению. В дальнейшем это может повысить риск более серьезных заболеваний, включая гепатит и цирроз.

Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес и ожирение относятся к основным факторам риска MASLD. При этом резкое похудение также может повышать риск заболевания. Если необходимо снизить вес, специалисты рекомендуют обсудить безопасную стратегию с врачом или зарегистрированным диетологом.

Будьте физически активны. Меньше сидеть и чаще вставать — хорошее начало. Но регулярная физическая активность также помогает контролировать уровень сахара и холестерина, которые имеют значение для здоровья печени. Рекомендуется стремиться как минимум к 150 минутам физической активности умеренной интенсивности в неделю и двум силовым тренировкам.

Следите за лекарствами и добавками. Печень перерабатывает практически все, что человек употребляет, включая безрецептурные обезболивающие и растительные добавки. Превышение рекомендованной дозировки или сочетание некоторых препаратов с алкоголем может навредить печени.

Проходите обследования и вакцинацию. Гепатиты A, B и C могут повышать риск заболеваний печени. Редди рекомендует следить за актуальностью обследований на гепатит C и вакцинации против гепатитов A и B.

Что говорят эксперты

Печень играет важную роль в обмене питательных веществ и лекарств, пищеварении и поддержании общего здоровья организма. Поэтому забота о ней должна быть частью повседневного образа жизни.

Одна из самых простых привычек — чаще вставать со стула и меньше времени проводить сидя. Это помогает поддерживать мышцы, оставаться более активным, контролировать уровень сахара в крови и обмен веществ.

При этом Ваттачерил отмечает, что вставать и проводить больше времени стоя некоторым людям сложнее, чем другим. Привычку можно адаптировать с учетом индивидуальных потребностей.

Если человеку трудно вставать или долго стоять, стоит обсудить возможные варианты с врачом. Даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу.

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