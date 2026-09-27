Ученые назвали простой способ поддержать печень 4 27.09.2026, 17:03

5,986

Иллюстрационное фото

Он не требует ни оборудования, ни серьезных изменений образа жизни.

Здоровью печени уделяют меньше внимания, чем, например, состоянию кишечника, хотя этот орган играет важнейшую роль в работе всего организма. Хронические заболевания печени, включая цирроз, входят в число ведущих причин смерти взрослых в США, а их распространенность растет, пишет Eating Well.

По прогнозам, к 2040 году более 40% людей могут столкнуться с метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени (MASLD), которую раньше называли неалкогольной жировой болезнью печени.

Однако есть простые шаги, которые помогают заботиться о печени в долгосрочной перспективе. Один из них не требует ни специального оборудования, ни серьезных изменений образа жизни. По словам Джулии Ваттачерил, доктора медицины и директора программы по метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени Центра заболеваний печени и трансплантации Колумбийского университета, нужно просто чаще вставать.

«Встаньте!» — говорит специалист.

Смысл в том, чтобы меньше сидеть и больше времени проводить стоя. По словам Ваттачерил, небольшие изменения, которые можно поддерживать длительное время, особенно важны для здоровья.

Печень выполняет множество функций. Она участвует в фильтрации крови и выведении токсинов, переработке питательных веществ и лекарств, пищеварении, хранении жирорастворимых витаминов, а также поддерживает работу иммунной и щитовидной систем.

Как более частое стояние может поддерживать печень

Сам факт того, что человек встает со стула, может стать отправной точкой для других изменений в образе жизни.

«Выбор в пользу стояния создает возможности для дополнительных положительных изменений, которые дают долгосрочный эффект», — говорит Ваттачерил.

По ее словам, физическая активность и осознанное движение могут быть связаны и с другими полезными привычками: более сбалансированным питанием, отказом от алкоголя, заботой о психическом здоровье, соблюдением режима сна и более активной социальной жизнью.

Помогает поддерживать мышцы

Стояние может казаться слишком незначительной нагрузкой, однако оно помогает поддерживать мышечную массу. Это особенно важно для людей с заболеваниями печени, включая цирроз, поскольку у них нередко развивается слабость и хрупкость организма из-за потери мышц.

В одном из исследований люди с циррозом, которым требовалось более 15 секунд, чтобы выполнить тест на вставание со стула, имели повышенный риск смерти. В рамках теста человек должен самостоятельно перейти из положения сидя в положение стоя.

Помогает оставаться активнее

Даже небольшое количество физической активности может приносить пользу здоровью. Исследования показывают, что движение особенно важно для поддержания функции печени и профилактики MASLD.

Само по себе вставание со стула может показаться мелочью. Но оно помогает прервать длительное сидение и подает мозгу сигнал о необходимости двигаться.

«Просто стоять довольно скучно, поэтому вы начнете двигаться», — объясняет Ваттачерил. По ее словам, это небольшое осознанное действие может повышать мотивацию и помогать придерживаться более активного образа жизни.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Регулярные перерывы от сидения и более частое стояние могут поддерживать здоровье печени еще одним способом — за счет улучшения контроля сахара в крови.

«Считается, что жировая болезнь печени связана с инсулинорезистентностью», — объясняет гастроэнтеролог и гепатолог Арвинд Редди.

По его словам, здоровое питание, регулярные физические нагрузки и поддержание общего здоровья помогают снизить инсулинорезистентность. Эти же привычки способствуют профилактике других заболеваний, связанных с инсулинорезистентностью, включая диабет, гипертонию и атеросклероз.

В одном систематическом обзоре и метаанализе люди, которые проводили стоя примерно на 1,3 часа больше в день, имели небольшое, но статистически значимое снижение уровня сахара в крови натощак и количества жира в организме по сравнению с теми, кто проводил это время сидя.

При этом стояние не заменяет физические упражнения. Однако это простой способ меньше сидеть и дополнительно поддерживать здоровье печени и контроль сахара в крови, особенно если работа связана с длительным пребыванием за столом.

Поддерживает обмен веществ

«Печень является центром обмена веществ и постоянно взаимодействует с мышцами и жировой тканью», — говорит Ваттачерил.

Печень участвует в переработке белков, жиров и углеводов. Поэтому, по словам специалиста, ее стоит воспринимать не только как орган, который фильтрует токсины или участвует в борьбе с инфекциями. Повседневные привычки, включая более частое стояние вместо сидения, также могут поддерживать ее работу.

Что еще помогает сохранить здоровье печени

По словам диетолога Шарлотты Мартин, забота о печени требует баланса между сокращением вредных привычек и добавлением полезных.

«Такие изменения не только защищают печень, но и поддерживают здоровье сердца, пищеварение и уровень энергии», — отмечает она.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько факторов.

Ограничьте алкоголь. Печень отвечает за переработку алкоголя. Регулярное употребление спиртного, даже в количествах, которые некоторые считают умеренными, может способствовать накоплению жира в печени, развитию жировой болезни и воспалению. В дальнейшем это может повысить риск более серьезных заболеваний, включая гепатит и цирроз.

Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес и ожирение относятся к основным факторам риска MASLD. При этом резкое похудение также может повышать риск заболевания. Если необходимо снизить вес, специалисты рекомендуют обсудить безопасную стратегию с врачом или зарегистрированным диетологом.

Будьте физически активны. Меньше сидеть и чаще вставать — хорошее начало. Но регулярная физическая активность также помогает контролировать уровень сахара и холестерина, которые имеют значение для здоровья печени. Рекомендуется стремиться как минимум к 150 минутам физической активности умеренной интенсивности в неделю и двум силовым тренировкам.

Следите за лекарствами и добавками. Печень перерабатывает практически все, что человек употребляет, включая безрецептурные обезболивающие и растительные добавки. Превышение рекомендованной дозировки или сочетание некоторых препаратов с алкоголем может навредить печени.

Проходите обследования и вакцинацию. Гепатиты A, B и C могут повышать риск заболеваний печени. Редди рекомендует следить за актуальностью обследований на гепатит C и вакцинации против гепатитов A и B.

Что говорят эксперты

Печень играет важную роль в обмене питательных веществ и лекарств, пищеварении и поддержании общего здоровья организма. Поэтому забота о ней должна быть частью повседневного образа жизни.

Одна из самых простых привычек — чаще вставать со стула и меньше времени проводить сидя. Это помогает поддерживать мышцы, оставаться более активным, контролировать уровень сахара в крови и обмен веществ.

При этом Ваттачерил отмечает, что вставать и проводить больше времени стоя некоторым людям сложнее, чем другим. Привычку можно адаптировать с учетом индивидуальных потребностей.

Если человеку трудно вставать или долго стоять, стоит обсудить возможные варианты с врачом. Даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com