Военные из Беларуси задействованы в маневрах ОДКБ в России

Военные из Беларуси задействованы в маневрах ОДКБ в России1
- 27.09.2026, 15:34
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На полигоне отрабатывают действия при приграничном конфликте.
Министерство обороны Беларуси сообщило о начале командно-штабных учений с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Речь идет о маневрах «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».
По данным ведомства, учения проходят «на полигоне в Российской Федерации». В них задействованы воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
На церемонии открытия начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что среди приоритетов организации во время председательства России — «наращивание боевого потенциала» сил ОДКБ, оснащение их современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и РЭБ, а также совершенствование противовоздушной обороны.
В Минобороны Беларуси уточнили, что учения «Взаимодействие-2026» направлены на отработку совместной операции по «локализации приграничного вооруженного конфликта».
На учениях «Поиск-2026» будут отрабатывать организацию и ведение разведки в интересах КСОР ОДКБ.
Маневры «Эшелон-2026» посвящены вопросам материально-технического обеспечения.