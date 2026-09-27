В Украине создают «Армию роботов» для фронта 27.09.2026, 22:29

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Машины смогут выполнять опасные задачи вместо военных.

Перезарядить пулемет, заменить батарею, установить датчик, а позже — самостоятельно атаковать противника. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал новый оборонный проект «Армия роботов». Концепция предусматривает работу над гуманоидоподобными роботами, которые смогут выполнять простые задачи на фронте вместо военнослужащих, об этом сообщает сайт «Оборонка».

Новый проект Федоров презентовал 26 сентября на технологической конференции IT Arena 2026 во Львове. Его основной частью должны стать человекоподобные роботы, приспособленные для работы на поле боя.

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Сначала им планируют поручить относительно простые, но опасные для человека действия.

«Будут человекоподобные роботы, которые будут выполнять простые задачи: перезарядить пулемет, заменить батарейку, установить сенсор. Это то, чему можно быстро научить робота, быстро забросить на поле боя и что он сможет делать», — заявил Федоров.

Такие машины должны действовать там, где даже краткое появление военнослужащего создает угрозу его жизни: на передовых позициях, под наблюдением вражеских дронов и вблизи заминированных участков.

Первое уничтожение врага — через полгода

Создатели «Армии роботов» поставили перед собой две конкретные первоначальные цели.

Первая — в течение шести месяцев после начала программы добиться, чтобы человекоподобный робот уничтожил российского военнослужащего на поле боя.

Вторая — в течение года провести первую совместную операцию роботов и беспилотников. Они должны обмениваться информацией и координировать свои действия при помощи алгоритмов без постоянных команд оператора.

Идея заключается не в создании одного «роботизированного солдата», а в построении целой технологической системы. В ней человекоподобные машины должны взаимодействовать с воздушными дронами, наземными роботизированными комплексами и другими видами беспилотного вооружения.

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Например, воздушный дрон сможет обнаружить цель или опасность, передать координаты наземному комплексу, а робот — доставить оборудование, заменить батарею, установить датчик или выполнить боевую задачу.

По мнению команды Федорова, такие системы могут изменить сам принцип ведения войны: на наиболее опасных участках люди будут управлять операциями на расстоянии, а непосредственно под огнем работать будут машины.

Проект пока находится на ранней стадии. Федоров не показал публике готового человекоподобного робота и не назвал стоимость программы.

Сейчас его команда ищет в Украине и западных странах инженеров, разработчиков, специалистов по искусственному интеллекту и роботизированным системам. Одновременно ведутся переговоры с инвесторами.

Кроме человекоподобных машин, в рамках проекта планируют разрабатывать дешевые ракеты-перехватчики и средства поражения, использующие искусственный интеллект.

Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с января по июль 2026 года. До этого, с 2019 года, он был министром цифровой трансформации и занимался развитием государственных электронных сервисов, «Армии дронов» и украинских оборонных технологий. Сейчас он продолжает работу в этой сфере уже вне государственных структур.

Иллюстративное фото: Данные ИИ

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