Науседа оценил «стратегию победы» генерала Гринкевича 3 13.10.2026, 16:35

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Гитанас Науседа

Фото: Dainius Labutis | Elta

Президент Литвы считает, что это одна из лучших новостей.

Президент Литвы Гитанас Науседа положительно оценил «стратегию победы», представленную 12 октября главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

В интервью литовскому общественному телеканалу LRT президент Гитанас Науседа заявил, что изложенный Гринкевичем план основан на реальной оборонной доктрине альянса, сообщает Delfi.

«Это показывает, что у альянса есть четкая стратегия, основанная на военном превосходстве, и он знает, как действовать в случае российского нападения», — подчеркнул президент.

Он добавил, что это одна из лучших новостей за последние недели, которые не отличались особым оптимизмом.

«На мой взгляд, это очень четкий сигнал для России и лучший фактор сдерживания», — отметил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что особое значение имело указание Алексусом Гринкевичем конкретных мест расположения командных центров в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Беларуси, которые могли бы стать целями ударов.

Свою «стратегию победы» генерал Гринкевич представил на Варшавском форуме безопасности — международной конференции, посвященной вопросам безопасности. Сегодня, 13 октября, проходит второй день форума.

Отметим, Алексусу Гринкевичу 53 года. Известно, что военачальник имеет белорусские корни: его прадед, Илья Гринкевич, родился в Минске, а в 1899 году эмигрировал в США.

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