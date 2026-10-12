Удар по российским войскам в Беларуси: у НАТО готов ответ на агрессию Москвы 15 12.10.2026, 16:37

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Альянс представил план ответа на нападение России.

Издание The Wall Street Journal пишет, что концепция НАТО детализировала стартегию контрнаступления.

Подход к обороне Альянса представил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Алексус Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

На первом этапе наступающие российские силы должны сдерживать беспилотники и наземные роботы. Для этого предполагается создать обширную зону их применения, чтобы остановить продвижение противника и сократить потери военнослужащих НАТО. Одновременно дальнобойные ракеты будут поражать объекты управления войсками и противовоздушной обороны.

По замыслу, это ослабит способность России контролировать воздушное пространство и позволит сухопутным силам Альянса перейти в контрнаступление. Авиация должна атаковать подкрепления до их прибытия на поле боя и наносить удары по другим военным целям в тылу. Задача — лишить наступающие подразделения снабжения и управления, остановив вторжение на раннем этапе.

«Одновременно с этим ракеты большой дальности нанесли бы удары по российским командным пунктам и объектам ПВО в Калининградском эксклаве, в районе Санкт-Петербурга и на территории Беларуси, - говорится в статье. — Это подорвало бы способность России контролировать воздушное пространство и позволило бы V корпусу Армии США и другим наземным силам НАТО перейти в контрнаступление.

ВВС НАТО оперативно наносили бы удары по российским подкреплениям, выдвигающимся к линии фронта, а также атаковали бы другие цели в тылу противника».

Для координации союзники разрабатывают защищенную систему быстрого обмена данными о целях. Она должна связывать подразделения разных стран и сокращать время между обнаружением объекта и ударом по нему. По данным издания, отдельные элементы системы уже испытывались во время американской кампании против Ирана. Концепция получила название «Инициатива по сдерживанию на Восточном фланге».

Американские военные объясняют ее цель так: Путин, оценивая готовность НАТО, должен отказаться от решения атаковать. При этом планирование направлено на отражение вторжения с минимизацией риска дальнейшей, в том числе ядерной, эскалации. Элементы этого подхода отрабатывают на учениях. Во время выступления Гринкевича более 20 тысяч военнослужащих участвовали в десятидневных маневрах «Непоколебимая дуэль», моделировавших отражение крупного наступления с Востока.

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