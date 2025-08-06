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В Беларусь начали прибывать первые российские военные

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  • 6.08.2025, 10:50
  • 4,754
В Беларусь начали прибывать первые российские военные

Учения «Запад-2025» начнутся в сентябре.

В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», сообщает Министерство обороны.

Учение пройдет в сентябре.

Отметим, ряд экспертов считают, что маневры «Запад-2025» могут быть использованы Россией для провокаций против стран Балтии и Польши.

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