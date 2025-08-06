В Беларусь начали прибывать первые российские военные

В Беларусь начали прибывать первые российские военные14
- 6.08.2025, 10:50
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Учения «Запад-2025» начнутся в сентябре.
В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», сообщает Министерство обороны.
Учение пройдет в сентябре.
Отметим, ряд экспертов считают, что маневры «Запад-2025» могут быть использованы Россией для провокаций против стран Балтии и Польши.