В Беларусь начали прибывать первые российские военные 14 6.08.2025, 10:50

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Учения «Запад-2025» начнутся в сентябре.

В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», сообщает Министерство обороны.

Учение пройдет в сентябре.

Отметим, ряд экспертов считают, что маневры «Запад-2025» могут быть использованы Россией для провокаций против стран Балтии и Польши.

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