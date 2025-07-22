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Владимир Фесенко: Келлог передал Лукашенко предупреждение

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  • 22.07.2025, 15:22
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Владимир Фесенко: Келлог передал Лукашенко предупреждение
Владимир Фесенко

НАТО не будет закрывать глаза на атаку из Беларуси.

Осенью в Беларуси пройдут совместные с Россией учения «Запад-2025». Могут ли они быть использованы для эскалации? Как Путин может задействовать Лукашенко?

Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Риск такой есть, конечно же, и на Западе очень серьезно его воспринимают. И у нас принимают во внимание, но имеется в виду риск как минимум военных провокаций, либо попыток открыть новый фронт на севере Украины, например, ударить по Волыни, либо начать военные действия в Киевской области. Как это было в 2022 году. Такой риск существует, к сожалению. Поэтому украинская сторона внимательно следит за ситуацией, за перемещением военных сил. ВСУ будут реагировать по ситуации.

Мне кажется, что на Западе опасаются этих учений даже больше, чем в Украине. Больше всего опасений связано с так называемым Сувалкским коридором. Опасаются, что Россия и Беларусь могут принять действия для того, чтобы захватить вот этот участок — территорию Польши Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области. Риск такой действительно есть. Многие военные эксперты опасаются этого еще с 2022 года.

Но это риск прямого военного столкновения с НАТО. Думаю, что по разным каналам — и публично, и не публично — звучат предупреждения в адрес России, что НАТО не будет закрывать глаза на такую атаку. Даже если это будет в какой-то гибридной форме, не прямое военное вторжения, какая-то такая гибридная спецоперация, все равно НАТО это будет воспринимать как прямое нападение.

Но это риск войны России и Беларуси с НАТО. Думаю, что все-таки Запад будет пока дипломатически и политически сдерживать Минск и Москву от такого сценария. Но не исключаю, что это уже от части, кстати, происходит.

Ближе к осени возможно, что военное присутствие НАТО на восточной границе Польши, в частности, возле Калининградской области, а также присутствие в Литве будет усилено. Это тоже будет предупреждением России, что на любые провокации будет серьезный ответ. Отмечу в этой связи и действия американской стороны. Сейчас мы немножко подзабыли, но примерно месяц назад был странный визит Кита Келлога в Беларусь. Прямым результатом было освобождение целой группы политзаключенных, в том числе ряда западных граждан, в том числе американских.

Думаю, что одна из главных целей этого визита — зондаж через Лукашенко готовности Москвы к каким-то реальным компромиссам, потому что, видимо, в Вашингтоне решили не только через Уиткоффа оценивать позицию Москвы, но и по другим каналам. Скорее всего, американский представитель на встрече с Лукашенкопредупредил белорусское руководство о недопустимости какого-либо участия или содействия Беларуси военным действием против Украины и западных стран.

Это предупреждение было передано. Келлог — военный человек. Думаю, что он Лукашенко предупредил о том, что любая попытка содействовать агрессивным действиям России либо против Украины, либо против соседних стран, будет рассматриваться не просто как недружественное действие, а как враждебное. Со всеми вытекающими последствиями. Лукашенко получил очень недвусмысленное предупреждение.

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