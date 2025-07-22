«Клиент Трамп сорвался с крючка» 22.07.2025, 15:01

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Действия Путина привели к тому, что терпение Трампа лопнуло.

Представители России и Украины заявили, что на этой неделе в Стамбуле состоится новый раунд переговоров Москвы и Киева. Примечательно, что они проходят после ультиматума Дональда Трампа, который дал России 50 дней на заключение мирного договора.

Пойдет ли Россия на уступки? Всерьез ли в Кремле воспринимают данный ультиматум?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— В Кремле делают вид, что им безразлично заявление Трампа, что на позицию России это «не влияет», но по косвенным признакам очевидно (об этом пишут и некоторые российские здания), что в Кремле встревожены. Они не ожидали не только изменения риторики Трампа, но и его конкретных действий. В частности, возобновления поставок американского оружия Украине. Это их, конечно, тревожит.

Именно поэтому Россия восстанавливает переговорную линию в Стамбуле. Это такой сигнал Трампу, мол, мы не против переговоров. Более того, Песков даже на прошлой неделе делал очень странные заявления, мол, проблемы не в России, а в Украине, что якобы Киев не хочет договариваться. Надо надавить на Украину, чтобы она согласилась на переговоры. Проблема ведь не в переговорах, а в том, о чем и на каких условиях договариваться. И вот тут проблема остается, к сожалению.

То есть само по себе возобновление переговоров в Стамбуле — это тактическая реакция России на ужесточение позиций Трампа. Россия хочет вновь вернуться к той игре, которую она раньше вела с Трампом: имитировать переговоры, показывать готовность договариваться, но без реальных договоренностей.

Я убежден, что и на этом раунде переговоров, и в течение 50 дней, которые Трамп дал Путину, не будет никаких кардинальных прорывов, не будет договоренности о полном прекращении огня. Какие-то частичные решения могут быть. Позже я об этом скажу, но сначала объясню, почему не ожидаю никаких прорывов и серьезных договоренностей о прекращении военных действий в Украине.

Потому что это будет выглядеть как победа Трампа и, по сути, как уступка Путина. Уступки глава Кремля воспринимает как проявление слабости, особенно в таких ситуациях, когда ему предъявляют претензии, выставляют ультиматумы. Любое согласие (даже пусть косвенное) на выполнение ультиматума Трампа будет означать поражение Путина, проявление слабости, и российский правитель на это не пойдет.

Другое дело, что и для Путина, и для Трампа сейчас невыгодно полное прекращение коммуникации. Они будут сохранять, скажем так, мостики для возобновления своего переговорного процесса в перспективе, не только по прекращению войны, но и в целом по двусторонним отношениям. Обе стороны не хотят сжигать мосты, но в то же время будут демонстрировать силу и гонор.

Это же еще два мачо, харизматики, которые привыкли демонстрировать свою крутизну. В этом главная проблема. Им нужно все-таки сохранять возможность для восстановления переговорной коммуникации, и в то же время обе стороны будут демонстрировать, что они крутые и не будут играть на условиях своего визави. Поэтому каких-то прорывов до начала сентября я не ожидаю, а вот дальше все зависит от того, как будет развиваться ситуация после окончания 50-дневного срока. Тут два сценария возможны.

Один вариант — это то, что постепенно будут какие-то официальные договоренности, уже начнутся переговоры о поэтапном прекращении огня.

Второй вариант (причем, он более вероятен сейчас), когда обе стороны будут демонстрировать свою крутизну, демонстрировать силу, и тогда после окончания 50-дневного ультиматума может быть и продолжение политического противостояния даже с некоторым его усилением. В частности, США могут усилить санкционное давленея. Кроме того, они будут оказывать переговорное давление на Китай, особенно на Индию, чтобы они сократили закупки российской нефти. Пусть даже это будет поэтапно.

Даже если они покажут, что будут сокращать закупки российской нефти в ближайшие недели, и после этого 50-дневного ультиматума, это уже будет шаг вперед. Поэтому, скорее всего, может быть усиление санкционного давления в адрес и самой России, и стран, которые покупают российскую нефть. И, кстати, не только нефть. Я ожидаю, что могут быть санкции против Бразилии. Потому что у Бразилии сейчас обострение отношений с США, то есть все торговые отношения. Вот тут санкции как раз более вероятны, хотя и не будут связаны с нефтью.

Кроме того, конечно же, возможно и качественное усиление поставок оружия Украине. Это также будет способом давления на Путина. То есть нынешнее противостояние может затянуться.

В конце года, если удастся ослабить Россию, она получит существенные проблемы в результате усиления санкционного давления. Если удастся остановить российское наступление, а в Кремле поймут, что они не смогут выиграть войну, вот тогда начнутся более реалистичные переговоры о прекращении огня.

Сейчас же, на этом третьем раунде Стамбульских переговоров, могут быть договоренности о новом обмене пленными, гражданскими лицами, потому что украинская сторона добивается освобождения украинских активистов, которые находятся в российских тюрьмах.

Это наиболее вероятный предмет для договоренностей, но могут начаться переговоры о дальнейшей логике переговорного процесса. В Москве об этом намекнули, поскольку в России и Украине представили свои предложения о том, на каких условиях может завершиться война, могут быть договоренности о том, как дальше вести переговоры и как выходить на завершение войны. И вот тут как раз без прямых и формальных уступок на трамповский ультиматум, Россия может показать, что она готова рассматривать поэтапное завершение огня.

Так что не стоит от третьего раунда переговоров в Стамбуле ждать прорыва, но переговорный процесс возобновляется. Какое-то даже не окно, а «форточка возможностей» вновь приоткрывается.

— На что надеется Путин? Ведь каких-то серьезных военных успехов за последнее время мы не увидели. В чем его стратегическая цель?

— Это так, да, но сначала скажу, на что он надеялся. Почему в итоге Трампу пришлось идти на изменение не только риторики, но и своей политики по отношению к Путину? Потому что российский правитель воспринял позицию Трампа, готовность быстро договориться о прекращении войны в Украине, как возможность для себя добиться победы над Киевом.

В Кремле решили, что они могут выиграть войну, то есть они восприняли Трампа и его политику как благоприятную возможность. И вот то, что сейчас позиция США меняется, это очень важно. Это может в итоге повлиять на Кремль. Они поймут, что раз не будет победы, тогда придется договариваться. Но пока еще, судя по всему, у Путина остается иллюзия, что он все-таки может дожать и Украину, и США.

Одна из проблем состояла в том, что Путин воспринял готовность Трампа к некоторым уступкам, в частности по членству Украины в НАТО, по Крыму, мол, значит, если вы готовы к уступкам по некоторым вопросам, причем принципиальным, из вас можно выбить еще новые. Вот это, наверное, была ошибка Путина. Он решил усилить психологическое, политическое давление на Трампа. И в итоге «клиент сорвался с крючка». У Трампа терпение лопнуло.

Это стало неприятным сюрпризом для Кремля. Они восприняли Трампа как слабака, которым можно манипулировать, из которого можно выбивать дополнительные уступки. Стратегия Путина как раз заключалась в том, чтобы через активизацию военных действий в Украине, через новое наступление, через воздушные удары по Украине, манипулирование Трампом, усилением давления на него через часть его окружения, добиться максимальных уступок, мира на российских условиях.

Через Трампа оказать давление на Украину, принудить Киев принять российские условия. Вот в чем состояла российская стратегия, но сейчас очевидно, она не сработала. Инерционно Путин еще, думаю, будет пытаться завершить свою летнюю военную кампанию. Cейчас, мне кажется, установка Кремля на то, чтобы нанести максимальный ущерб Украине, ослабить ее позиции, продвинуться хотя бы немного на фронте.

Могут быть попытки добиться в ближайшие месяцы каких-то символических целей, например, взять Покровск, максимально продвинуться в Донецкой области. Посмотрим, у экспертов разные мнения, но может быть попытка атаковать Сумы или хотя бы попытка окружения этого областного центра. Но пока тут больших успехов у России нет, и это вопрос открытый. Путин хочет добиться определенных военных успехов, чтобы потом это использовать в переговорах для давления на Украину. А на переговорах уже добиваться максимальных уступок от Украины по ключевым требованиям. Но по ключевым вопросам Киев на уступки не пойдет, поэтому, думаю, что в перспективе придется договариваться о прекращении огня. Это единственный способ завершения войны.

Не исключаю, что Россия может согласиться на поэтапное прекращение огня. Если ущерб от наших ударов по российскому тылу будет ощутимый, тогда РФ может быть согласится на то, чтобы договариваться о прекращении огня в воздухе, например, на море. Но не сейчас. Либо в конце года, либо даже в следующем году.

Путин не готов сейчас к прекращению огня, не готов к прямым уступкам. И он все еще надеется на то, что вот это российское военное давление приведет к тому, что Украина посыпется. Так что пока Кремль будет делать ставку на войну.

— Осенью в Беларуси пройдут учения «Запад-2025». Могут ли они быть использованы для эскалации ситуации? Как Путин может задействовать Лукашенко?

— Риск такой есть, конечно же, и на Западе очень серьезно его воспринимают. И у нас принимают во внимание, но имеется в виду риск как минимум военных провокаций, либо попыток открыть новый фронт на севере Украины, например, ударить по Волыни, либо начать военные действия в Киевской области. Как это было в 2022 году. Такой риск существует, к сожалению. Поэтому украинская сторона внимательно следит за ситуацией, за перемещением военных сил. ВСУ будут реагировать по ситуации.

Мне кажется, что на Западе опасаются этих учений даже больше, чем в Украине. Больше всего опасений связано с так называемым Сувалкским коридором. Опасаются, что Россия и Беларусь могут принять действия для того, чтобы захватить вот этот участок — территорию Польши Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области. Риск такой действительно есть. Многие военные эксперты опасаются этого еще с 2022 года.

Но это риск прямого военного столкновения с НАТО. Думаю, что по разным каналам — и публично, и не публично — звучат предупреждения в адрес России, что НАТО не будет закрывать глаза на такую атаку. Даже если это будет в какой-то гибридной форме, не прямое военное вторжения, какая-то такая гибридная спецоперация, все равно НАТО это будет воспринимать как прямое нападение.

Но это риск войны России и Беларуси с НАТО. Думаю, что все-таки Запад будет пока дипломатически и политически сдерживать Минск и Москву от такого сценария. Но не исключаю, что это уже от части, кстати, и происходит.

Ближе к осени вполне возможно, что военное присутствие НАТО на восточной границе Польши, в частности, возле Калининградской области, а также присутствие в Литве будет усилено. Это тоже будет предупреждением России, что на любые провокации будет серьезный ответ. Отмечу в этой связи и действия американской стороны. Сейчас мы немножко подзабыли, но примерно месяц назад был странный визит Кита Келлога в Беларусь. Прямым результатом было освобождение целой группы политзаключенных в Беларуси, в том числе ряда западных граждан, в том числе американских.

Думаю, что одна из главных целей этого визита — зондаж через Лукашенко готовности Москвы к каким-то реальным компромиссам, потому что, видимо, в Вашингтоне решили не только через Уиткоффа оценивать позицию Москвы, но и по другим каналам. Скорее всего, американский представитель на встрече с Лукашенкопредупредил белорусское руководство о недопустимости какого-либо участия или содействия Беларуси военным действием против Украины и западных стран.

Это предупреждение было передано. Келлог — военный человек. Думаю, что он Лукашенко предупредил о том, что любая попытка содействовать агрессивным действиям России либо против Украины, либо против соседних стран, будет рассматриваться не просто как недружественное действие, а как враждебное. Со всеми вытекающими последствиями. Лукашенко получил очень недвусмысленное предупреждение.

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