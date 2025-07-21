СМИ назвали дату новых переговоров Украины с РФ в Стамбуле
- 21.07.2025, 8:42
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О чем пойдет речь.
Переговоры делегации Украины с представителями страны-агрессора России могут пройти в Турции 23-24 июля. Об этом со ссылкой на дипломатические источник пишет İndependent Türkçe.
Переговоры могут состояться «в среду или четверг». Точная информация о месте, времени и уровне делегаций пока неизвестна, указывает СМИ.
Новые переговоры в Стамбуле будут включать технические согласования по ограниченному кругу вопросов, утверждают источники. Вероятно, стороны сосредоточатся на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах, говорится в статье.
Планируется, что все переговоры будут проходить за закрытыми дверями.