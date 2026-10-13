Аналитик: «Яндекс» закончится как компания 21 13.10.2026, 16:18

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Если Украина взорвет еще хотя бы один дата-центр.

В случае если Украина подорвет еще один дата-центр «Яндекса», то компания прекратит своё существование. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Еще минус один дата-центр, и «Яндекс» закончится как компания, он не сможет работать», -заявил он.

У «Яндекса» в России осталось всего 2 неповрежденных крупных дата-центра: в Мытищах и Ивантеевке (Подмосковье). Также есть зарубежный ЦОД в Финляндии, но он изолирован и работает только на международный рынок.

Сейчас всю колоссальную нагрузку со всей России и стран СНГ перевели на оставшийся объект в Мытищах. Он работает на пределе возможностей, из-за чего пользователи по всему миру сталкиваются со сбоями в работе «Яндекс Go», «Музыки», «Пэй», «Карт» и облака.

«Яндекс», который всегда гордился своей независимостью, оказался в ситуации, когда его собственных мощностей не хватает для обслуживания клиентов облака (Yandex Cloud). Компания вынуждена договариваться с прямыми конкурентами (VK Cloud, Selectel и К2Cloud), чтобы временно переносить туда данные и спасать бизнес своих корпоративных клиентов.

Если из строя выйдет еще один крупный объект, оставшиеся мощности физически не смогут обрабатывать терабайты ежедневных запросов, и сервисы могут полностью и надолго «лечь».

Сможет ли Яндекс восстановиться?

Быстро - нет. Эксперты заявляют, что на восстановление поврежденных ЦОД уйдет минимум от полугода до нескольких лет (вплоть до 2028 года). Проблема даже не в деньгах или санкциях, а в острейшем мировом дефиците чипов, сложной логистике и очередях на высокоскоростную память и ускорители из-за бума нейросетей.

Чтобы обезопасить себя, «Яндекс» уже экстренно изменил пользовательское соглашение (оферту), сняв с себя финансовую ответственность перед клиентами за сбои, вызванные атаками БПЛА и форс-мажорами.

Акции компании на Московской бирже сразу после первых ударов обвалились более чем на 7,6%.

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