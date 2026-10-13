Эстония призвала ЕС не пускать российских туристов

Эстония призвала ЕС не пускать российских туристов10
- 13.10.2026, 16:58
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Ранее с инициативой о прекращении выдачи виз выступила Финляндия.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.
Об этом он написал в социальной сети X во вторник, 13 октября.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.
«Эстония присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза», – отметил в ответ на это Тсахкна.
Он подчеркнул, что в то время как Россия продолжает вести войну, недопустимо, чтобы её граждане и «имели возможность без ограничений путешествовать с туристической целью в пределах Шенгенской зоны».
«Визовая политика должна отражать всю серьезность агрессии России. ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на Кремль всеми доступными средствами», – отметил глава МИД Эстонии.
Он также призвал ЕС как можно скорее принять «необходимые исполнительные акты для введения всеобъемлющего запрета на въезд российским комбатантам».