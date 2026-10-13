Эстония призвала ЕС не пускать российских туристов 10 13.10.2026, 16:58

1,860

Ранее с инициативой о прекращении выдачи виз выступила Финляндия.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Об этом он написал в социальной сети X во вторник, 13 октября.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

«Эстония присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза», – отметил в ответ на это Тсахкна.

Он подчеркнул, что в то время как Россия продолжает вести войну, недопустимо, чтобы её граждане и «имели возможность без ограничений путешествовать с туристической целью в пределах Шенгенской зоны».

«Визовая политика должна отражать всю серьезность агрессии России. ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на Кремль всеми доступными средствами», – отметил глава МИД Эстонии.

Он также призвал ЕС как можно скорее принять «необходимые исполнительные акты для введения всеобъемлющего запрета на въезд российским комбатантам».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com