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Эстония призвала ЕС не пускать российских туристов

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  • 13.10.2026, 16:58
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Эстония призвала ЕС не пускать российских туристов

Ранее с инициативой о прекращении выдачи виз выступила Финляндия.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Об этом он написал в социальной сети X во вторник, 13 октября.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

«Эстония присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза», – отметил в ответ на это Тсахкна.

Он подчеркнул, что в то время как Россия продолжает вести войну, недопустимо, чтобы её граждане и «имели возможность без ограничений путешествовать с туристической целью в пределах Шенгенской зоны».

«Визовая политика должна отражать всю серьезность агрессии России. ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на Кремль всеми доступными средствами», – отметил глава МИД Эстонии.

Он также призвал ЕС как можно скорее принять «необходимые исполнительные акты для введения всеобъемлющего запрета на въезд российским комбатантам».

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