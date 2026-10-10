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Россияне могут остаться без туристических виз в Европу

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  • 10.10.2026, 17:52
  • 2,638
Россияне могут остаться без туристических виз в Европу

С инициативой выступил премьер-министр Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз в Европу. Об этом он заявил в интервью Yle.

По словам Орпо, речь идет об укреплении европейской безопасности и противодействии угрозе со стороны России.

- Одна из конкретных мер, которую я представлю на заседании Европейского совета на следующей неделе, заключается в том, чтобы Европа прекратила выдавать туристические визы россиянам, – сказал Орпо.

- Мы опасаемся, что Россия пытается вести диверсионную деятельность на европейской территории. Зачем, во имя всего святого, мы впускаем их на европейскую территорию в качестве туристов, где они могут свободно передвигаться, – спросил он.

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