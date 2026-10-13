Как Канада может противостоять Трампу

Как Канада может противостоять Трампу2
- 13.10.2026, 17:02
- 2,698
Канаде стоит отказаться от игры по чужим правилам и открыть рынок для инвестиций.
Ответные пошлины Канады на американские товары не ослабляют позиции президента США Дональда Трампа, а лишь повышают расходы канадских потребителей и бизнеса. Вместо торговых барьеров Оттаве стоит открыть собственный рынок и провести экономические реформы. Такую точку зрения высказал обозреватель The Wall Street Journal Уильям Макгерн (перевод — сайт Charter97.org).
Торговая война между США и Канадой началась в феврале 2025 года и пока не демонстрирует признаков завершения. В ответ на американские пошлины канадские власти ввели 25-процентные тарифы почти на $30 млрд товаров из США. Вашингтон затем распространил аналогичные меры на автомобили и комплектующие.
Премьер-министр Канады Марк Карни объяснил ответные меры необходимостью защищать работников и бизнес. Однако такая стратегия лишь повторяет протекционистскую политику Трампа.
«Ответные пошлины повысят стоимость жизни канадских семей, но вряд ли ослабят одержимость Трампа тарифами», — предупреждают эксперты Института Фрейзера Джок Финлейсон и Стив Глоберман.
Экономики двух стран тесно связаны. США являются главным торговым партнером Канады, а американские предприятия зависят от канадских поставок нефти, электричества и природного газа. Поэтому затяжной конфликт бьет по обеим сторонам.
Макгерн считает, что Канаде стоит сделать ставку на снижение корпоративных налогов, дерегулирование и расширение доступа к собственному рынку. Это позволило бы привлечь инвестиции и усилить конкурентоспособность страны, не втягиваясь в бесконечный обмен пошлинами.
«Настоящее торговое соглашение должно приносить пользу всем сторонам», — подчеркивает автор, призывая Оттаву искать выход из конфликта не по правилам Трампа, а через открытие экономики.