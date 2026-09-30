Канада и Европа сближаются назло Трампу 1 30.09.2026, 17:36

2,110

Иллюстрационное фото

Это будет новый формат сотрудничества.

Канада и Евросоюз обсуждают возможность вывести отношения на новый уровень на фоне меняющегося мирового порядка и политики администрации Дональда Трампа. В Брюсселе уже прозвучало предложение рассмотреть для Канады формат ассоциированного членства в ЕС, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула эту идею в сентябрьском обращении к Европарламенту. Однако официального статуса «ассоциированного члена» в договорах ЕС не существует. Поэтому речь, скорее всего, идет о создании нового формата тесного сотрудничества.

Канада уже связана с Евросоюзом соглашением CETA о свободной торговле. Теперь стороны хотят расширить партнерство на критически важные минералы, искусственный интеллект, энергетику, космос и финансовые услуги. Отдельно обсуждается соглашение о цифровой торговле.

«Канада и Европа нужны друг другу больше, чем когда-либо», — пишут авторы.

Отношения получают дополнительный импульс на фоне стремления Оттавы и Брюсселя снизить зависимость от США. Вашингтон по-прежнему остается главным партнером обеих сторон в вопросах безопасности и экономики, однако политика Трампа заставляет их искать новые возможности для торговли и сотрудничества.

Канада уже стала первой неевропейской страной, присоединившейся к европейскому инструменту SAFE, связанному с оборонными инвестициями.

Что долгосрочная перспектива особого статуса Канады будет зависеть прежде всего от того, насколько сам Евросоюз готов к более гибким форматам интеграции. На фоне углубления связей с Норвегией, Исландией, Великобританией, Турцией и Украиной идея промежуточного статуса может получить новое значение.

«Европе придется стать экспертом», — отмечают авторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com