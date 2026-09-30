СМИ: Путин тайно летал за границу вместе с Кабаевой
- 30.09.2026, 12:27
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Произошла утечка данных Федеральной пограничной службы РФ.
Кремлевский диктатор Владимир Путин и его фактическая жена Алина Кабаева как минимум один раз вместе находились за пределами РФ – в Казахстане в феврале 2017 года.
Как пишет «Проект», утечки Федеральной пограничной службы позволяют предположить, что поездка могла быть связана с неформальными встречами президента с тогдашним главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
По данным издания, 23 февраля 2017 года Кабаева прилетела в Алматы на частном бизнес-джете Embraer Legacy 650. Она путешествовала без друзей и родственников и через четыре дня вернулась в Россию на том же самолете.
Путин официально прибыл в Казахстан 27 февраля на президентском борту, однако российские государственные СМИ позже сообщали, что глава государства приехал на несколько дней раньше и проводил неформальные встречи с Назарбаевым на горнолыжном курорте Шымбулак.
О поездке Кабаевой тогда публично не сообщалось. Самолет, которым она воспользовалась, обслуживала компания VistaJet, а стоимость перелета могла составить около 26 тысяч долларов. Этим же бортом в разное время пользовались родственники российских чиновников и представители Кремля.
Путин и Кабаева также могли одновременно находиться в Узбекистане в июне 2016 года. Путин прибыл туда 23 июня на саммит ШОС, а Кабаева вернулась в Москву 30 июня рейсовым самолетом Аэрофлота.
При этом данных о ее вылете из России не обнаружено. «Проект» предполагает, что она могла воспользоваться правительственным самолетом.