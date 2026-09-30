Atlantic Council: Путин должен столкнуться с последствиями гибридных атак 30.09.2026, 12:46

У Европы есть все необходимое для этого.

Европе необходима новая стратегия против российской гибридной агрессии, которая позволила бы не только реагировать на атаки, но и заранее создавать для Москвы ощутимые последствия, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Нынешняя европейская политика в основном сводится к действиям уже после российских атак. При этом решения ЕС часто затягиваются из-за необходимости согласования между всеми странами объединения.

Одним из возможных решений авторы называют усиление европейской противовоздушной обороны Украины. Европейским странам следует рассмотреть расширение инициативы «Европейский небесный щит» («European Sky Shield») на западные районы Украины.

«Лучше сбивать российские ракеты и беспилотники, пока они находятся в украинском воздушном пространстве», — ранее заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также говорил, что в интересах страны поддерживать Украину, чтобы ракеты перехватывались там и не достигали польской территории.

Еще одним направлением давления эксперты называют российский «теневой флот», который используется для перевозки нефти. Европейским странам предлагают активнее задерживать суда без необходимой страховки или сертификатов и изучить возможность их конфискации.

Кроме того, предлагается усилить финансовое давление на Москву за счет замороженных российских активов. Блокировка более $200 млрд резервов Центробанка России сама по себе не изменила поведение Кремля.

При этом подобные меры связаны с серьезными рисками, включая возможную эскалацию и последствия для европейской финансовой системы.

«Настоящая стратегия против гибридных угроз должна искать рычаги давления на Россию и превращать их в последствия, которых Кремль действительно опасается», — считают авторы.

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