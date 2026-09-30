«Границу с Россией закрыть, и с ценами на «недвижку» все хорошо станет» 2 30.09.2026, 12:22

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Белорусы сравнили свою зарплату со стоимостью аренды квартир.

Минчанка gyty.fff рассказала о недоступности жилья в столице.

«Я не устану жаловаться на процесс съема жилья в Беларуси, особенно в Минске, - пишет она. - Это просто ужас! Заходишь на «Куфар», ищешь объявления и готовишься сразу к худшему.

Что с ценами? Нет, серьезно. Вы видели зарплаты в Минске у большинства людей?

Что с условиями? В каждом, просто в каждом объявлении пишут одно и то же: без животных, паре, без детей. А потом говорят женщинам рожать, когда свое жилье не купишь, а снять невозможно из-за таких условий. С животными это вообще... Даже с кошкой не позволяют.

Что по состоянию квартир? Вы с ума сошли? Сдавать за 1100 рублей старую рухлядь, в которой, дай бог, тараканы не водятся. Мы с подругой собираемся снимать в начала ноября квартиру и бюджет 350 долларов, имеется кошка, которая приучена к лотку и когтеточке. И понимаем, что попали в полную ж... Как в наших реалиях что-то снять?»

Белорусы напомнили о причине роста цен на недвижимость. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Россияне понаехали за «Зарой» и интернетом, вот и цены заоблачные.

- Советую переехать в нормальный город.

- И в других городах огромные проблемы в зарплатами.

- Границу с Россией закрыть, и с ценами на недвижку все ок станет.

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