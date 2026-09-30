США заключили исторический контракт на создание истребителя шестого поколения

США заключили исторический контракт на создание истребителя шестого поколения2
- 30.09.2026, 12:00
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На разработку новейшего боевого самолета выделят более $20 миллиардов.
Военно-морские силы США заключили с Boeing контракт на сумму более 20 млрд долларов, который предусматривает разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. Об этом сообщило Минобороны США.
«Министерство обороны объявило о заключении контракта между ВМС США и компанией Boeing на создание ударного истребителя шестого поколения F/A-XX в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). Сумма контракта на этапе полномасштабной разработки составляет более 20 млрд долларов», – написало оборонное ведомство на своем сайте.
Контракт предусматривает закупку нескольких самолетов для проведения испытаний. Начиная с 2030-х годов новый истребитель должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Предполагается также, что он будет эксплуатироваться вместе с F-35C пятого поколения.
Заключение контракта знаменует собой эру бесспорного доминирования Boeing в создании истребителей для американских вооруженных сил. Ранее эту компанию выбрали для разработки другого самолета нового поколения – F-47, предназначенного для ВВС США.
В последнее время в рамках конкурса на разработку F/A-XX компания Boeing соревновалась с Northrop Grumman. Еще одним участником была Lockheed Martin, однако эта компания выбыла из конкурса еще в 2025 году.
Предполагается, что F/A-XX будет иметь увеличенную дальность полета для проецирования силы с американских авианосцев на большие расстояния. F/A-XX будут разрабатывать не просто как отдельный пилотируемый истребитель, а как элемент масштабной боевой сети. Самолет сможет взаимодействовать как с пилотируемыми, так и с беспилотными платформами.
Официальные характеристики F/A-XX засекречены. В то же время концепция программы предусматривает оснащение самолета новейшими гиперзвуковыми ракетами, размещение вооружения во внутренних отсеках для снижения заметности, а также возможную интеграцию с лазерными системами.