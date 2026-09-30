В Молдове упал и взорвался беспилотник
- 30.09.2026, 11:47
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Дрон заметили на малой высоте над Бендерами.
Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.
Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции в соцсетях, пишет издание NewsMaker.
Как отмечается, о происшествии полиции стало известно в 05:40, когда поступило сообщение о том, что над городом Бендеры заметили дрон, летевший на низкой высоте.
Впоследствии дрон упал вблизи села Гирбовец, где и взорвался. По предварительным данным, жертв нет.
Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.