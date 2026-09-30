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В Молдове упал и взорвался беспилотник

  • 30.09.2026, 11:47
  • 1,126
В Молдове упал и взорвался беспилотник

Дрон заметили на малой высоте над Бендерами.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции в соцсетях, пишет издание NewsMaker.

Как отмечается, о происшествии полиции стало известно в 05:40, когда поступило сообщение о том, что над городом Бендеры заметили дрон, летевший на низкой высоте.

Впоследствии дрон упал вблизи села Гирбовец, где и взорвался. По предварительным данным, жертв нет.

Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.

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