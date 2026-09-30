В Минске продают необычную однушку с черным мрамором на потолке 4 30.09.2026, 12:12

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фото: domovita.by

Владельцы решили отказаться от привычного интерьера.

Сайт Domovita нашел вбазе однокомнатную квартиру, интерьер которой полностью ломает стереотипы о типовом жилье в спальных районах. Вместо предсказуемой бежевой отделки здесь сделали ставку на смелые контрасты: коридор встречает натяжным потолком с фактурой черного мрамора, на кухонном фартуке выложили черно-белую плитку в шашечку, а в ванной комнате стены и экран обшили плиткой под теплое дерево.

Эта однушка на Люцинской выглядит не как временный вариант «пока не найдем что-то больше», а как уже собранное городское жилье с характером. Интерьер выполнен в лофт-стиле: серо-белые оттенки, черные детали и теплые текстуры дерева смягчают строгую базу. Площадь квартиры — 45,3 квадратных метров, а дом построен в 2014 году. Ремонт уже сделан, поэтому после сделки не придется начинать с пыли, плитки и поиска мастеров.

Для однушки метраж выглядит комфортно. Здесь не приходится выбирать между нормальной кухней, местом для хранения и жилой комнатой, где должен поместиться весь быт сразу. Планировка позволяет разделить пространство на зону отдыха, рабочее место и хранение. Для одного человека или пары это вполне рабочий городской формат.

Главный акцент в квартире — ремонт. Интерьер выполнен в лофт-стиле, но без ощущения холодного промышленного помещения. Серо-белая база делает пространство спокойным, черные детали добавляют графики, а деревянные текстуры смягчают общий вид. Получается не грубый лофт с кирпичом на все стены, а более аккуратная версия для повседневной жизни.

На полу уложена паркетная доска. Это практичное и при этом более теплое покрытие, чем плитка или ламинат «под дерево». Визуально она поддерживает деревянные фактуры в интерьере и делает квартиру уютнее.

Квартира полностью готова к проживанию. Это формат «заезжай и живи», без срочного ремонта сразу после сделки.

Жилая комната площадью 17,9 квадратных метров позволяет организовать несколько зон. Здесь можно поставить полноценное спальное место, диван, рабочий стол или систему хранения. Важно, что сама квартира не выглядит перегруженной: спокойные цвета и единая стилистика помогают удержать ощущение порядка даже на ограниченной площади.

Кухня площадью 9,5 квадратных метров — хороший размер для однокомнатной квартиры. Здесь можно разместить не только гарнитур и технику, но и нормальную обеденную зону.

Район улицы Люцинской отличается развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся продуктовые магазины, аптеки, остановки общественного транспорта и объекты сферы услуг. Рядом есть кафе, пункты выдачи заказов, салоны, отделения банков и другие сервисы.

Оценили эту квартиру в 348 145 рублей или $115 063 в эквиваленте.

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