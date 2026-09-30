Новая BMW 3-й серии удивила необычным дизайном 30.09.2026, 12:38

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BMW 3-й: бензиновый M350 xDrive и электрический BMW i3 50 xDrive

Фото: BMW

Немецкий автопроизводитель представил восьмое поколение популярной модели.

BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.

Баварский автоконцерн BMW официально представил новое поколение бензиновой версий 3-й серии, сообщает Car and Drіver.

BMW 3-й: бензиновый M350 xDrive и электрический BMW i3 50 xDrive

Фото: BMW

Экстерьер

Как отмечают обозреватели, настолько существенной смены дизайна «тройки» не было с момента выхода поколения E90 в 2006 году. Автомобиль стал выше и шире, его длина — 4765 мм, а колесная база — 2860 мм.

Модель лишилась традиционных узких «ноздрей» решетки радиатора. Вместо них 3-я серия получила дизайн в стиле Neue Klasse — такой же, как у электрического кроссовера iX3, где элементы решетки и фары объединены в единый блок.

Вместе с тем сохранена эстетика передней части кузова с его характерным «акульим носом», напоминая о BMW 6-й серии 1970-80-ых годов, а пропорции отсылают к модели 2002 года.

Интерьер

В салоне новейшие технологии гармонично переплетаются с привычными элементами дизайна.

Из самых заметных улучшений — появление фирменного цифрового дисплея Panoramic Vision, который проецирует важную для водителя информацию на узкую полосу, протянувшуюся вдоль всей передней панели у основания лобового стекла — от одной стойки кузова до другой.

В центре панели расположен 17,9-дюймовый сенсорный экран, развернутый к водителю. Это — характерная черта моделей 3-й серии, напоминающая о временах, когда здесь размещались физические кнопки климат-контроля, аналоговые часы и прикуриватель.

Бензиновая «тройка» построена на существенно модернизированной платформе CLAR II, которая также лежит в основе моделей X3, M5 и других.

Как утверждает производитель, шасси получило множество улучшений по сравнению с предыдущим поколением. У авто — более острое рулевое управление и увеличенная колея (как спереди, так и сзади).

Силовая установка

В Европе базовой станет BMW 318 с 2,0-литровым мотором на 156 л.с., а флагманом — полноприводная M350 с 3,0-литровой «шестеркой» на 426 л.с. и 560 Нм.

С учетом электромотора суммарная отдача достигает 443 л.с.

Турбированный 3,0-литровый двигатель представляет собой новейшую версию мотора из семейства BMW B58 (рядная «шестерка»).

Возросшая мощность силовой установки обеспечивает заметное улучшение динамики разгона: от ноля до 100 км авто разгоняется всего за 3,6 секунды. Расход топлива у BMW M350 xDrive (смешанный цикл WLTP) —8,2 л/100 км.

Что касается электрической версии BMW i3 50 xDrive, то запас хода на электротяге (WLTP) составляет 729–912 км.

Производство новой 3 серии уже началось в немецком Дингольфинге, также седан будут собирать в Мексике.

Начало продаж и цены

Продажи стартуют в первом квартале 2027 года.

Базовая версия с четырехцилиндровым двигателем будет стоить от $51 250, а за систему полного привода (AWD) придется доплатить $2000 долларов.

В то же время цена на высокопроизводительную модификацию M350 xDrive с шестицилиндровым мотором начнется с отметки $67 250.

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