Жительница Твери о Беларуси: Много тех, кто не любит русских 4 30.09.2026, 12:48

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Россиянке не понравилось в нашей стране.

Жительница Твери emsokol побывала в Беларуси и рассказала в Threads о своих впечатлениях.

«Не поняла вашу страну, - говорит она. - Скучно, еда обычная и много тех, кто не любит русских. А именно общалась с персоналом, с экскурсоводами, с работниками вокзала. Не знаю откуда взялась эта хваленая доброта, к сожалению не столкнулась с ней. Ну, а после белорусок, которые отвечают всем гадостями и посылают в открытую любого, кто напишет не согласное мнение с ними, впечатление сложилось».

Белорусы посоветовали россиянке рассказать о своих впечатлениях от посещения нашей страны как можно большему количеству ее соотечественников. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Если все, что вы написали - правда, то это прекрасно! Пожалуйста, рассказывайте это всем своим односельчанам. Да. У нас скучно и грустно. И не хотим вам руку подать. И мужчина, перешедший на вокзале на мову - чудо-белорус. И экскурсоводы - душки. Правда, не очень понятен ход ваших мыслей. Почему в другой, чужой для вас стране, вам все должны? Должны говорить по-русски, быть довольными, видя ваше хамство.

- Не нравиться русским это не оскорбление, а, скорее, комплимент.

- Как замечательно. Поэтому лучше больше сюда не приезжайте. Если вам так плохо в Беларуси, пожалуйста, путешествуйте по России.

- Как хорошо сказано про Беларусь. Теперь эту мысль донесите своим соплеменникам.

- Белорусы не разочаровали. А вы не задумывались почему вас не любят в Украине, в Грузии, а теперь и Беларуси? Вы бы для начала научились приезжать как турист в другую страну, а не как барин холопов младшеньких проведать.

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