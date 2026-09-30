Минчанка: Четыре месяца не могу найти работу

Минчанка: Четыре месяца не могу найти работу2
- 30.09.2026, 12:31
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«Даже простым бухгалтером не берут».
Минчанка annastasj рассказала о том, как пыталась найти работу.
«С работой в Минске беда, - пишет она. - По крайней мере у меня. Уволилась с работы, где отработала три года, и спустя четыре месяца я не могу найти постоянную и достойную работу. Пробовала работать в пару компаниях, первая это тихий ужас, меня хватило на полтора месяца, о второй писала ниже.
Всегда работу искала днями, постоянно держа руку на пульсе. Вроде, человек готовый просто пахать и делать все, лишь бы платили. Но, увы».
Многие белорусы поддержали автора поста и рассказали о своем опыте поиска работы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Еще не уволилась, но активно ищу. И вроде все есть - и опыт, и желание. Но, увы... Вакансии создаются для выполнения условий о необходимости их размещения. По факту никто не нужен. Или не соответствует написанное реальности при беседе на собеседовании. И я без особых претензий и запросов. Беда, одним словом.
- Да, я тоже тут. Четвертый месяц без работы. В Беларуси делать нечего, если ничего не найду, уеду на вахту в другую страну. Может там и останусь.
- Такая же ерунда, уже больше, чем четыре месяца ищу. Караул. Уже опускаются руки. Куда идти работать в 48? Всю жизнь и здоровье отдала бухгалтерии. А теперь говорят: старая, не подходите по возрасту. Это как так? Даже простым бухгалтером не берут. К кому обратиться? Почему сброд позвали в нашу страну, а нам, гражданам Беларуси некуда деться. Что происходит?
- Вы не представляете, что в регионах творится.