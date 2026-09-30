закрыть
30 сентября 2026, среда, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вечеринка Трампа-младшего раскрыла амбиции российского олигарха

3
  • 30.09.2026, 12:19
  • 2,372
Вечеринка Трампа-младшего раскрыла амбиции российского олигарха
Дональд Трамп-младший

Умар Кремлев потратил не менее $170 тысяч на свадьбу сына Трампа.

Российский бизнесмен Умар Кремлев, оплативший послесвадебную вечеринку Дональда Трампа-младшего на Багамах, пытается использовать связи с американской элитой для укрепления своих позиций в мировом боксе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, стоимость мероприятия составила не менее $170 тысяч. Трамп-младший и его жена предложили вернуть деньги, однако Telegraph считает, что история с вечеринкой может быть лишь частью более широкой кампании Кремлева.

Кремлев возглавил Федерацию бокса России в 2017 году, а в 2020-м стал руководителем AIBA, позднее переименованной в IBA. При его руководстве организация увеличила призовые и вернула российские и белорусские флаги на соревнования. В результате Международный олимпийский комитет лишил IBA признания.

«Кремлев стремится вернуть IBA контроль над олимпийским боксом», — пишет Telegraph, связывая эту цель с активностью организации в США.

Издание также обращает внимание на связи бизнесмена с российскими властями и его участие в игорном бизнесе. Кремлев публично демонстрировал поддержку Путина, а его проекты получили доступ к крупным российским активам.

IBA тем временем активно привлекает известных спортсменов и устраивает масштабные боксерские шоу. По мнению авторов расследования, выход на американскую аудиторию и контакты с окружением Трампа могут быть частью стратегии по усилению влияния организации.

Однако скандал вокруг оплаты вечеринки уже заставил семью Трампа дистанцироваться от этой истории и способен осложнить планы Кремлева.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров