Вечеринка Трампа-младшего раскрыла амбиции российского олигарха3
- 30.09.2026, 12:19
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Умар Кремлев потратил не менее $170 тысяч на свадьбу сына Трампа.
Российский бизнесмен Умар Кремлев, оплативший послесвадебную вечеринку Дональда Трампа-младшего на Багамах, пытается использовать связи с американской элитой для укрепления своих позиций в мировом боксе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
По данным издания, стоимость мероприятия составила не менее $170 тысяч. Трамп-младший и его жена предложили вернуть деньги, однако Telegraph считает, что история с вечеринкой может быть лишь частью более широкой кампании Кремлева.
Кремлев возглавил Федерацию бокса России в 2017 году, а в 2020-м стал руководителем AIBA, позднее переименованной в IBA. При его руководстве организация увеличила призовые и вернула российские и белорусские флаги на соревнования. В результате Международный олимпийский комитет лишил IBA признания.
«Кремлев стремится вернуть IBA контроль над олимпийским боксом», — пишет Telegraph, связывая эту цель с активностью организации в США.
Издание также обращает внимание на связи бизнесмена с российскими властями и его участие в игорном бизнесе. Кремлев публично демонстрировал поддержку Путина, а его проекты получили доступ к крупным российским активам.
IBA тем временем активно привлекает известных спортсменов и устраивает масштабные боксерские шоу. По мнению авторов расследования, выход на американскую аудиторию и контакты с окружением Трампа могут быть частью стратегии по усилению влияния организации.
Однако скандал вокруг оплаты вечеринки уже заставил семью Трампа дистанцироваться от этой истории и способен осложнить планы Кремлева.