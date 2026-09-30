Украине предстоит выиграть еще одну войну 2 Виктор Таран

30.09.2026, 12:33

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Виктор Таран

Как военные разработки помогут освободить страну от мин.

На этой неделе из Косово поступила важная новость. Там завершили многолетнюю программу гуманитарного разминирования территорий, загрязненных после войны 1998–1999 годов. С момента окончания боевых действий прошло почти три десятилетия, но только сейчас значительную часть этой работы удалось довести до конца.

Эта новость заставляет задуматься о будущем Украины. По состоянию на 2026 год около 133 тысяч квадратных километров украинской территории потенциально нуждаются в обследовании и очистке от мин и взрывоопасных остатков войны. Это более пятой части площади страны, причем боевые действия продолжаются до сих пор и каждый месяц приводят к появлению новых загрязненных территорий.

Речь идет не только о минных полях. Опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, обломки ракет, кассетные элементы и другие остатки войны, которые могут оставаться смертельно опасными на протяжении десятилетий. Даже через пятьдесят лет в Украине, вероятно, будут находить боеприпасы этой войны, так же, как сегодня в разных странах Европы продолжают находить снаряды времен Второй мировой войны.

Поэтому вопрос заключается не в том, будет ли Украина разминировать свою территорию, а в том, сколько времени это займет. Точного ответа пока нет, однако очевидно, что речь идет не об одном и даже не о пяти годах. Восстановление безопасности на большинстве территорий может занять десять или двадцать лет после завершения активной фазы войны, а полное разминирование страны, скорее всего, потребует гораздо больше времени.

В то же время площадь потенциально загрязненных территорий не означает, что саперы должны физически пройти каждый квадратный метр. Сначала необходимо провести масштабное обследование и определить, где действительно существует опасность, а где землю можно безопасно вернуть людям без полной очистки. Именно на этом этапе технологии могут существенно ускорить работу.

Дроны, аэрофотосъемка, спутниковые данные, искусственный интеллект, магнитометры и другие датчики помогут быстрее выявлять подозрительные участки. Автономные наземные комплексы и машины для механизированного разминирования смогут выполнять наиболее опасные операции, а единая цифровая карта позволит координировать работу различных служб и более эффективно распределять ресурсы.

Для Украины это не только гуманитарная задача, но и масштабный технологический вызов на десятилетия вперед. Мы уже были вынуждены очень быстро разрабатывать беспилотные системы для ведения войны. После ее завершения нам придется столь же быстро создавать роботизированные и автономные решения для возвращения страны к нормальной жизни.

В этом заключается важная возможность для Украины. Мы можем не просто десятилетиями очищать собственную территорию, но и разработать технологии, стандарты и практики, которые впоследствии будут применяться в других странах.

После окончания этой войны нам предстоит выиграть еще одну, не менее важную, войну за возвращение украинской земли людям.

Виктор Таран, facebook

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