Раскрыт неизвестный факт из биографии отца Путина 17 29.09.2026, 19:34

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Владимир Спиридонович

Сам глава Кремля его отвергал.

Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович был склонен к выпивке, утверждает знакомая семьи президента, чьи воспоминания приводит в своей книге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Сам Путин говорил, что никогда не видел отца пьяным, пишет «Агентство».

Давний знакомый семьи Гершковича учился вместе с Путиным в ленинградской школе №193 на Басковом переулке. Его мать помнила жившую неподалеку бедную семью. Отец будущего правителя был «сильно пьющим» (a heavy drinker), вспоминала она.

По словам женщины, мать Путина Мария работала ночным сторожем на заводе и уборщицей. На родительских собраниях женщина слышала, как маленького и худого Вову ругали за драки с другими детьми.

Одноклассник Путина также вспоминал, что тот часто проигрывал, но никогда не отступал.

Информация о тяжелой работе матери и драках Путина не нова. В книге «От первого лица» 2000 года и других биографиях говорилось, что Мария Путина работала санитаркой, дворником, принимала товар в булочной, мыла пробирки в лаборатории и была сторожем. В 2021 году Путин сам рассказывал, что мать была нянечкой в больнице и ночным сторожем.

Учительница Путина Вера Гуревич описывала его как дворового подростка: «Он везде мог драться, если к нему приставали!».

О Владимире Спиридоновиче было известно, что он воевал, получил тяжелое ранение, после войны служил в заводской охране, затем работал мастером и входил в партком.

В январе 2024 года Путин говорил: «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму и не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, про маму тоже даже не говорю».

При этом мама Путина была с молодости одноглазой, потому что другой глаз папа будущего российского лидера в буйстве выколол ей вилами. Этот малоизвестный эпизод вспоминают в книге «Царь собственной персоной» Роман Баданин и Михаил Рубин.

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