Ключ к безопасности Европы: в чем ошибся Бжезинский 3 29.09.2026, 10:55

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Автор «Великой шахматной доски» признал свой просчет.

Во Вроцлаве прошла презентация книги известного американского историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной».

На встречу в офис «Суполкі беларусаў Уроцлава» пришли бывшие политзаключенные, известные спортсмены, активисты и блогеры. Презентация превратилась в живую дискуссию о будущем Беларуси.

Специальными гостями стали главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, чемпионка мира и Европы по плаванию, призерка Олимпийских игр Александра Герасименя и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, который был ведущим встречи.

Сайт Charter97.org публикует фрагмент дискуссии.

Евгений Афнагель рассказал о разговоре с одним из участников сопротивления, который назвал белорусов, выходивших на протесты последние 25 лет, «поколением «Хартии» — сайта, который не просто писал о борьбе за свободу, но и объединял людей, которым небезразлично будущее страны. «В чем наша миссия, как поколения?» — спросил он.

«Я понимала всегда, что наша цель — освободить Беларусь, — сказала Наталья Радина. — Уверена, у нас еще останется время и силы на то, чтобы отстраивать демократическую страну, которая станет частью Европы, будет с уважением относиться к своим гражданам».

«На самом деле, это интересный вопрос, — добавила Александра Герасименя. — Смотрите, многие белорусы вынуждены были уехать. Многие хотят вернуться. Но мы живем в разных странах, получаем опыт, в том числе и профессиональный, смотрим, как живут другие. Почему бы не подумать о том, как мы можем этот опыт использовать в Беларуси. Мы сейчас в ЕС, здесь другие правила, другие порядки, другая культура, это заметно даже когда стоишь в очереди. Я год жила в Украине и там тоже нашла то, что может пригодиться в Беларуси. Да, пока что это мечты, но…»

«Почему бы и нет? — сказала Наталья Радина. — Мы вернемся другими людьми – мы как раз об этом говорили перед встречей с молодыми ребятами, бывшими политзаключенными. Тот опыт, те знания, которые мы получаем тут, очень понадобятся в новой Беларуси. Нам понадобится все самое лучшее.

Нам нужно будет вернуть Беларусь в Европу и сделать этот процесс необратимым, чтобы страна снова не попала в зависимость от России. Сегодня очень важно объяснять Европе, насколько ей нужна Беларусь, и в книге Юрия Фельштинского как раз говорится о том, что наша страна — ключ к безопасности всего континента.

Вы не можете говорить про безопасную демократическую объединенную Европу, если в ней не будет Беларуси. Если этот плацдарм останется в руках России, то она продолжит угрожать ракетными, дроновыми ударами, ядерным оружием, вторжением.

Когда-то Збигнев Бжезинский написал книгу «Великая шахматная доска», в которой объяснил, насколько Украина важна для европейской безопасности. У меня был шанс поговорить с ним, мы встретились в Братиславе на международной конференции Globsec в 2013 году. Я тогда ему сказала, что прочитала книгу, и очень жаль, что там так мало внимания уделяется Беларуси. Я спросила: «Вы понимаете, насколько важна эта территория?» Он сказал: «Сейчас понимаю».

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