«Летят на заднем колесе, сами в шлемах, а на других им плевать!» 19 29.09.2026, 10:24

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Детские игры стали проблемой.

Среди пользователей средств персональной мобильности выделилась довольно заметная категория. На вид это подростки, они ездят на электросамокатах, часто компаниями, разгоняются, опасно маневрируют и движутся на заднем колесе. На многих — шлемы и другая амуниция. И вот на них-то, точнее, на то, как они ездят, все чаще жалуются читатели onliner.by.

Маленькие шалости стали большой проблемой

Сразу несколько читателей описывают типичную для этого лета ситуацию в «Новой Боровой», известной своей развитой инфраструктурой, в том числе сетью велодорожек.

— У нас какая-то максимальная концентрация малолетних детей, которые передвигаются на самокатах на огромных скоростях. Манера езды просто отвратительная и опасная. Стало небезопасно передвигаться по району, причем это касается всех: пешеходов, детей, собак, да просто всех! — пишет одна из читательниц.

— Подростки, на вид — даже не старшая школа, а мальчишки лет по 13—14. Собираются группами по 5—7 человек — и гоняют. У них самокаты, некоторые довольно большие и мощные, но, что важно, это не арендные модели, а личные. То есть родители купили, как можно предположить. И вот эти дети в мотошлемах (кто-то в защитных панцирях) начинают трюкачить: ездят на заднем колесе, лавируют, резко тормозят с разворотом. Особый шик у них — проехать так, чтобы борт самоката буквально скреб по асфальту или тротуарной плитке — искры, все дела. На асфальте, понятно, остаются следы. И все это происходит на тротуаре, там, где ходят люди. Реально страшно. Я — взрослый, немаленький такой дядя, но даже я дергаюсь, когда эти детки проносятся рядом. И может случится что угодно, вот просто кто-то случайно окажется на их пути — будет беда, — добавляет другой наш читатель.

Отдельная категория — люди на питбайках. Назначение такого транспорта — езда на закрытых трассах и бездорожье. Но кто-то решил, что на тротуарах тоже можно устаивать скоростные заезды.

В последнее время проблема вышла на новый виток. Молодым людям на самокатах велодорожек и тротуаров уже мало, их все чаще замечают на автомобильных дорогах.

«Вчера в районе 22:00 самокатчики в шлемах гоняли по проезжей части. По голосу ребята приблизительно 5—6-й класс. Летели на огромной скорости прямо рядом с движущимися автомобилями. Самокаты были собственные, скорость такая, что ни сказать, ни что-то сделать невозможно. Остается только молиться за ребят, прохожих и водителей», — писали в дворовом чате.

— У меня вопрос к родителям этих детей: вы не видите, что происходит? Или ждете, что произойдет то, что уже нельзя будет исправить? Ваши дети летят на заднем колесе, сами в шлемах, а на других им плевать! — отмечает наш читатель. — Пока просто непонятно, что делать: жаловаться в ГАИ, в милицию — будет ли кто-то искать этих подростков? Но уже всем очевидно, что добром это не кончится.

Страдает не только «Новая Боровая». Аналогичные жалобы мы получали от жителей ЖК Vogue, «Маяк Минска» и из других районов столицы.

Проблема пока не находит решения. Читатели присылают новые видео с камер наблюдения: группы молодых людей на СПМ — в шлемах и без — предпочитают проезжую часть для передвижения.

ДТП на переходе

8 сентября на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Леонардо да Винчи и Авиационной в Копище случилось ДТП. Человек на электросамокате не спешился и столкнулся с начавшим движение автомобилем. Самокатчик упал. По словам наших читателей, уже после этого он влетел в маму, идущую по тротуару с ребенком.

На месте после ДТП была скорая.

А что по ПДД?

По Правилам дорожного движения (п. 2.60-1) средство персональной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов) и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей). Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.

Водителю средства персональной мобильности запрещается (п. 156-1):

двигаться в населенном пункте со скоростью более 10 км/ч, за исключением движения по велосипедным дорожкам или проезжей части дороги, когда это допускается в соответствии с пунктом 148 настоящих Правил;

не достигнув четырнадцати лет, управлять средством персональной мобильности на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (за исключением жилых зон);

двигаться в пешеходной зоне;

поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по тротуару, если масса средства персональной мобильности превышает 35 кг;

оставлять средства персональной мобильности в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

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