Ученые рассказали, что нужно есть для здоровья легких 2 29.09.2026, 8:34

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Семь продуктов на каждый день.

О здоровье легких редко задумываются до тех пор, пока не появляются проблемы с дыханием. Однако поддерживать их состояние можно каждый день, в том числе с помощью питания. Еда не способна устранить последствия курения или вылечить заболевания легких, но продукты, богатые антиоксидантами и противовоспалительными веществами, могут помогать организму справляться с воздействием загрязненного воздуха, аллергенов и обычного окислительного стресса.

Об этом пишет «Курсор».

Легкие ежедневно пропускают через себя около 11 тысяч литров воздуха. Вместе с ним в организм попадают различные раздражители, из-за чего в легочной ткани возникает окислительный стресс и развивается воспаление. Как указывает автор, продукты с высоким содержанием витаминов C и E, каротиноидов и омега-3 жирных кислот могут помогать организму справляться с этими процессами. Исследования также связывают рацион, богатый фруктами, овощами и цельными продуктами, с лучшими показателями функции легких в долгосрочной перспективе. При этом такой эффект развивается постепенно и лучше проявляется в сочетании с другими полезными привычками.

Автор выделяет семь продуктов и групп продуктов, которые легко найти и включить в обычный рацион: яблоки, помидоры, листовые овощи, жирную рыбу, чеснок и лук, бобовые, а также грецкие орехи.

Яблоки в нескольких крупных исследованиях оказались связаны с лучшими показателями функции легких. В их кожуре содержатся флавоноиды, в том числе кверцетин. Люди, которые регулярно едят яблоки, в наблюдательных исследованиях демонстрировали более медленное снижение функции легких.

Помидоры являются источником ликопина и других каротиноидов, которые действуют как антиоксиданты. Автор отмечает, что продукты из приготовленных помидоров, например соус и томатная паста, могут быть особенно полезны с точки зрения усвоения ликопина: после термической обработки организму легче его усвоить. И яблоки, и помидоры доступны круглый год и не требуют сложного приготовления.

Отдельное место занимают листовые овощи, например шпинат и капуста кейл. Они содержат витамин C, бета-каротин и фолат. Небольшая порция такой зелени дает организму много антиоксидантов при относительно низкой калорийности.

Жирная рыба, включая лосось, сардины и скумбрию, обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами. По словам автора, эти жиры помогают организму регулировать воспалительные процессы, а более высокое их потребление в некоторых исследованиях связывали с лучшими показателями здоровья дыхательной системы.

Если человек не ест рыбу, источниками растительной формы омега-3 могут стать грецкие орехи, льняное семя и семена чиа. Однако организм усваивает и преобразует эту форму омега-3 менее эффективно.

Чеснок и лук автор также относит к продуктам, которые могут поддерживать здоровье легких. Помимо вкусовых качеств, они содержат соединения серы и кверцетин, демонстрирующие противовоспалительную активность в лабораторных и популяционных исследованиях.

Бобовые, включая фасоль и чечевицу, дополняют этот список. Они содержат магний, который участвует в расслаблении мышц дыхательных путей, а также клетчатку, поддерживающую здоровье кишечника. По словам автора, состояние кишечника все чаще связывают с работой иммунной системы. Кроме того, бобовые являются доступным и сытным продуктом, который легко использовать сразу в нескольких блюдах.

Автор приводит пример простого рациона на день. На завтрак можно приготовить овсянку с грецкими орехами и нарезанным яблоком. На обед подойдет чечевичный суп со шпинатным салатом. В качестве перекуса можно съесть яблоко или горсть грецких орехов. На ужин автор предлагает запеченного лосося с помидорами и чесноком.

В таблице автор выделяет основные питательные вещества и предполагаемое влияние продуктов. Яблоки содержат флавоноиды и витамин C и связаны с лучшими показателями функции легких. Помидоры богаты ликопином, который обеспечивает антиоксидантную поддержку дыхательных путей. Листовые овощи дают витамин C и бета-каротин, которые помогают защищать легочную ткань от окислительного стресса. Жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты и поддерживает контроль воспаления. Чеснок и лук содержат соединения серы и кверцетин, обладающие противовоспалительной активностью. Бобовые обеспечивают организм магнием и клетчаткой, поддерживая работу мышц дыхательных путей и здоровье кишечника. Грецкие орехи содержат омега-3 и витамин E, которые обеспечивают антиоксидантную и противовоспалительную поддержку.

При этом автор подчеркивает, что питание является только частью заботы о легких. Гораздо большее значение имеют отказ от курения, защита от пассивного курения, ограничение воздействия загрязненного воздуха, физическая активность и рекомендованные прививки.

Людям с астмой, ХОБЛ или постоянными проблемами с дыханием автор рекомендует обратиться к врачу. Питание в таком случае может быть дополнением к лечению, но не его заменой.

На вопрос о том, существует ли один самый полезный для легких продукт, автор отвечает отрицательно. Исследования указывают скорее на значение общего рациона, в котором есть фрукты, овощи, рыба, орехи и бобовые, чем на пользу какого-то одного продукта.

Автор также отмечает, что еда способна поддерживать здоровье легких и помогать контролировать воспаление, но не может обратить уже сформировавшиеся повреждения. При заболеваниях легких на первом месте остается медицинская помощь.

Большинству людей, как указывает автор, не нужны специальные добавки для здоровья легких: необходимые питательные вещества можно получать из разнообразного рациона. Перед приемом добавок, особенно в высоких дозах, следует проконсультироваться с врачом.

При этом продукты с высокой степенью переработки, а также рацион с большим количеством добавленного сахара и соли связывают с более выраженным воспалением. Поэтому автор рекомендует употреблять их умеренно.

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