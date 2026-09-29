В Беларусь идут первые заморозки 1 29.09.2026, 9:02

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В ближайшие дни нас ждут настоящие температурные качели: от +22°C до –4°C.

После дождей и прохлады погода в Беларуси наконец наладилась: в страну пришло бабье лето. На этой неделе синоптики обещают много солнца, почти никаких дождей и до +22°C днем.

Правда, без сюрпризов не обойдется: ближе к выходным ожидаются первые заморозки, пишет БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Какой будет погода на неделе

За погоду сейчас отвечает антициклон Arno: благодаря ему в ближайшие дни будет преимущественно сухо и солнечно. Осадков ожидается немного - кратковременные дожди возможны лишь ночью и утром 30 сентября, а также днем 4 октября местами на севере страны.

Температурный фон будет на 1–2°C выше климатической нормы, днем воздух прогреется до +22°C. А вот ночи окажутся заметно прохладнее - в основном +1…+11°C. Из-за сильного выхолаживания поверхности по ночам и утрам местами будут сгущаться туманы.

Когда ждать заморозков

Заметно холоднее по ночам станет во второй половине недели: первые заморозки синоптики прогнозируют уже 2 октября. В пятницу ночью ожидается +1…+8°C, но местами температура опустится до –2°C, днем будет заметно теплее - +13…+20°C.

Самой холодной может стать ночь на субботу, 3 октября: в основном термометры покажут +1…+6°C, но в отдельных районах возможны заморозки до –4°C. Днем прогреется до +11…+18°C.

Минусовые температуры местами сохранятся и 4 октября: ночью будет +1…+7°C, на северо-западе - до +9°C, а в отдельных районах похолодает до –3°C. Днем в воскресенье воздух прогреется до +12…+19°C.

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