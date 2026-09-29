Нетаньяху тайно летал в ОАЭ
- 29.09.2026, 8:48
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Он встречался с президентом страны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По данным СМИ, он хотел добиться опровержения информации о том, что ОАЭ предупреждали его о готовящейся атаке ХАМАС, сообщает BBC.
Визит состоялся в воскресенье. ОАЭ подтвердили, что Нетаньяху находился в стране и встречался с президентом.
По информации анонимных источников нескольких СМИ, израильский премьер хотел лично попросить бен Заида опровергнуть сообщения о предупреждении относительно подготовки ХАМАС к нападению 7 октября 2023 года.
Канцелярия Нетаньяху с самого начала категорически отрицает, что премьер получал от ОАЭ или по другим каналам предупреждение о подготовке нападения.
Спор касается событий накануне 7 октября 2023 года, когда ХАМАС осуществил масштабное нападение на Израиль. Вопрос о том, какой информацией израильское руководство располагало перед атакой, остается предметом политических дискуссий в стране.