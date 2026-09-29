Россию сжимают со всех сторон 2 Алексей Копытько

29.09.2026, 8:28

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Алексей Копытько

Что показала неделя войны.

Прошедшие в России «выборы», с одной стороны, показали, что Кремль в целом контролирует ситуацию. Однако, с другой стороны, не произошло какого–то выпускания пара и смены настроений. Нет никаких надежд.

Буквально сразу после завершения подсчетов российские власти начали показывать проект бюджета на следующий год и озвучивать прогнозы. Главная новость для дорогих россиян и российского бизнеса – по всем направлениям вырастет налоговое, тарифное, инфляционное и другое подобное давление.

Россиян, которым еще год назад более–менее удавалось петлять, активно загоняют в вилку – платить за войну или самим идти умирать по прихоти злых дедушек Путина.

Российское Минэкономразвития черным по белому зафиксировало обозначившийся тупик, представив на период до 2029 года два сценария – базовый и консервативный.

Основная мысль: чтобы ситуация начала исправляться, необходимо нарастить инвестиции, а они снижаются. Плюс Кремль делает все, дабы на корню уничтожить саму возможность инвестиций. Западные деньги недоступны, в бюджете для гражданского сектора их уже нет, средства бизнеса изымаются для финансирования войны. А экспроприация собственности доводит неопределенность до крайних значений.

Перспектива – ускоряющееся проседание с локальными катаклизмами, которых станет все больше. Например, Краснодарский край объявил режим ЧС из–за затоваривания зерном. Ранее Россия объявила о запрете экспорта серной кислоты. И т.д. Проблемных отраслей / групп товаров для ручного регулирования – все больше. Без прекращения огня выхода нет.

При этом Силы обороны Украины держат российскую территорию в тонусе. 25 сентября вновь задымился НПЗ «Лукойла» в Перми. Внятных цифр по структуре его производства на 2025 год нет. Но есть ориентировочная пропорция: порядка 42% – это дизель, порядка 16% – высокооктановый бензин (итого: примерно 5 млн тонн дизеля и 2 млн тонн бензина в год).

Также завод производит порядка 600–800 тыс. тонн авиационного керосина. Как будет в этом году – неясно, ибо керосиновая фракция идет и для производства авиатоплива, и для зимнего/арктического дизеля. Сколько и чего получится после многократных атак – неизвестно.

Также 26 сентября сообщили об успешной атаке НПЗ в Новошахтинске (Ростовская область). Пикантность этого завода в том, что до 2023 г. он производил в основном полуфабрикаты и тяжелые нефтепродукты на экспорт для последующей глубокой переработки.

Однако с 2023 года там провели определенную модернизацию, которая позволяет отправлять на внутренний российский рынок суммарно порядка 5 млн тонн бензина и дизеля (достоверных данных по структуре нет).

Если воздействие на Пермь – это больше проблем в центральных регионах РФ, то охвата заботой Новошахтинска – это прямой урон российской оккупационной группировке, ибо самое короткое плечо снабжения. Одновременно зафиксировано воздействие на три предприятия ВПК.

Во–первых, это ульяновский завод «Искра» (структура подсанкционного концерна «Алмаз–Антей»), производящий широкий спектр электроники, в том числе – для ракет.

Во–вторых, это завод «Воронежсинтезкаучук» (структура «Сибура»). Мощность – 385 тыс. тонн в год синтетических каучуков и СБС–полимеров (термоэластопластов).

В–третьих, это АО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Тульская область). Его относят к орбите компании «Татнефть» (владеет через лихтенштейнский банк). Выделяют его специализацию на производстве специальных жидких каучуков и полиизобутиленов.

Последние два завода задействованы в производстве твердого ракетного топлива, в т.ч. – для ракет ОТРК «Искандер». Это не все результаты, плюс еще всякое по мелочи.

Как видим, прикладные меры для обеспечения «энергетического перемирия» и снижения ракетного давления принимаются. Вкупе с удержанием фронта это формирует базис для переговорной позиции.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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