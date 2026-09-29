Уникальная операция
- Мик Райан
- 29.09.2026, 9:32
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Операция «Вивальди» позволила Украине перехватить инициативу.
Украина продемонстрировала, что может превзойти Россию в одной сфере, хоть и оставаясь при этом незащищенной в других (в противодействии реактивным дронам — NV). И что хорошо организованный корпус, усиленный беспилотниками, наземными роботами и опытным командованием, может отобрать свою территорию у российских сил, которые удерживали инициативу большую часть года.
3-й армейский корпус Вооруженных сил Украины распространил медиаматериалы, которые наглядно свидетельствуют о том, что контрнаступление к северу от Лимана переросло из тактического успеха в оперативный прорыв…
Теперь корпус утверждает, что по итогам операции «Вивальди» освобождено около 125 квадратных километров (на 28 сентября уже 176 кв. км — NV), нанесены потери более чем 3000 российским военнослужащим, в том числе 800 — во время второй фазы. Эти цифры пока не подтверждены независимыми источниками.
Институт изучения войны (ISW) оценил второй этап «Вивальди» как демонстрацию ограниченного тактического механизированного маневра при поддержке БПЛА и наземных робототехнических комплексов (НРТК). По состоянию на 25 сентября ISW отмечал, что украинское продвижение к северу от Лимана продолжается, провоцируя волны дезинформации со стороны России.
Эти победы не просто позволяют освобождать украинские земли от российской оккупации — они дают мощный моральный импульс украинцам накануне тяжелой и холодной зимы, а самое главное — наглядно доказывают, что наступательный маневр на востоке Украины вполне возможен.
Возвращение наступательного маневра важнее, чем площадь освобожденной территории
Как сообщила The Kyiv Independent, элитное российское подразделение беспилотников «Рубикон» будет выведено с этого участка после понесенных тяжелых потерь. Это важный сигнал, позволяющий понять, как в дальнейшем могут проводиться операции с применением дронов и какую роль они будут играть в подготовке и поддержке наступательных действий на земле.
3-й армейский корпус в течение этой недели также раскрыл подробности о трех важных направлениях интеграции наземных беспилотных машин (UGV) в наземные операции в рамках продолжающейся операции «Вивальди».
Во-первых, корпус рассказал, как тяжелые ударные дроны были переоборудованы в носители, способные доставлять наземные беспилотные машины на фланги и в тыл российских позиций, чтобы ослеплять вражеские дроны в рамках борьбы за разведывательное преимущество.
Во-вторых, были опубликованы основные сведения о применении UGV для поддержки действий пехоты и выполнения логистических задач.
В-третьих, 3-й корпус выложил кадры боевого применения инженерных робототехнических комплексов, на которых видно, как наземные дроны пробивают проходы в минно-взрывных заграждениях — там наглядно продемонстрирована их интеграция в систему наступательных операций.
Заместитель командира 3-го корпуса [Игаль Левин] раскрыл некоторые детали планирования и проведения контрнаступления. Это масштабный эксперимент, который идет в реальном времени и одновременно становится полигоном для интеграции наземных беспилотных машин в традиционные сухопутные формирования, а также для разработки новых тактических и оперативных методов, которые позволяют выйти за рамки оборонительных и позиционных моделей ведения войны.
Думаю, все западные военные внимательно следят за этими разработками — по крайней мере, очень на это надеюсь.
В то время как не утихают споры о том, насколько далеко украинские силы продвинулись на оккупированной Россией территории, Meduza «не обнаружила визуальных подтверждений» того, что украинские подразделения достигли реки Черный Жеребец или переправились через нее.
При этом наступление 3-го корпуса — далеко не единственный участок боевых действий, заслуживающий внимания. Украина и Россия стягивают силы южнее, где российские войска продвигаются в направлении Дружковки, Доброполья и Орехова.
Операция «Вивальди» позволила Украине перехватить инициативу на одном из участков фронта. Очевидно, что в этой войне сейчас происходит и многое другое — о некоторых событиях мы, вероятно, узнаем лишь со временем. Однако Россия продолжает свое медленное наступление, пусть и с минимальными территориальными успехами, на других участках востока и юга Украины.
При этом пока неясно, располагает ли Украина достаточными людскими ресурсами, чтобы в ближайшие месяцы этого года и в 2027-м наращивать наступательную динамику и проводить операции сопоставимого масштаба одновременно на нескольких участках фронта.
Мик Райан, New Voice