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РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно

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  • 29.09.2026, 7:42
  • 5,204
РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно
Фото: ГСЧС Украины

Ночью столицу Украины также атаковали дроны.

Страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву 29 сентября. Также ночью столицу Украины атаковали реактивными дронами. О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти.

Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы в 02:15 по Минску, сообщив о движении скоростной цели в направлении столицы. Жителей города призвали пройти в укрытия. Вскоре в городе прогремел ряд взрывов.

В 02:57 по Минску в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе последствия атаки зафиксировали в двух местах: в одном случае обломки упали на открытую территорию, в другом - повреждено нежилое здание. Кроме того, в Печерском районе, по предварительным данным, загорелось нежилое здание. Информацию о пострадавших в КГВА уточняют.

В 3:02 по Минску был объявлен отбой опасности применения баллистического вооружения. Однако уже в 04:39 объявили новую воздушную тревогу - на этот раз из-за угрозы дронов.

Впоследствии стало известно, что в Печерском районе поврежден трехэтажный нежилой дом. В Голосеевском районе из-за падения обломков на крыше пятиэтажного жилого дома возникло возгорание. В Соломенском районе обломки упали на территорию частного дома.

Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
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