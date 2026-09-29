У экономики Путина начал глохнуть «военный мотор» 29.09.2026, 6:00

Российский ВПК уперся в потолок, несмотря на триллионы, влитые в войну.

За время войны Россия резко увеличила производство вооружений, но теперь возможности ВПК достигли своего предела. За 2023-2025 гг. три главные отрасли, куда включается военная продукция, – производство «прочих транспортных средств и оборудования», «компьютеров, электронных и оптических изделий» и «готовых металлических изделий» – увеличили выпуск в 1,9-2,1 раза, следует из данных Росстата. Но в следующие три года они будут расти гораздо медленнее, прогнозирует Минэкономразвития.

Производство «компьютеров, электронных и оптических изделий» будет прибавлять примерно по 5% в год после 12,9% в 2025-м, и в 2029 г. будет больше него на 22,5%, говорится в прогнозе. Выпуск «готовых металлических изделий» за четыре года увеличится на 19,6%, из них на 10,6% в этом году, после чего рост замедлится до 2-3% в год. Быстрее всего будет расти производство «прочих транспортных средств», в которое включаются дроны: на 75,3%, но и здесь рост замедляется. В прошлом году он составил 33,9%, в этом Минэкономразвития ожидает 22,4%, в следующем – 14,4%, а в 2029-м – 8,9%.

При составлении прогнозов эксперты Минэкономразвития внимательно рассматривают все производственные планы, отмечает экономист, бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко. Из этого он делает вывод, что «свободных мощностей в российском ВПК не осталось».

Резкий рост военных расходов был одним из главных факторов экономического роста последних лет. За первые четыре года войны инвестиции в три военные отрасли увеличились более чем в два раза. ВПК состоит в основном из госпредприятий, и чтобы выполнить возросший госзаказ, они развязали гонку зарплат, отмечал приглашенный исследователь Центра Дэвиса Андрей Яковлев.

Аналитики Intesa Sanpaolo называют ВПК основным фактором экономической активности в России. По их мнению, так и продолжится: экономика будет все сильнее зависеть от госрасходов и военного сектора, а гражданская экономика понемногу сжиматься. Даже с такими замедленными темпами военные отрасли в правительственном прогнозе одними из самых быстро растущих. Сравниться с ними может только фармацевтическая промышленность, где выпуск в 2029 г. ожидается на 39% больше, чем в 2025-м. Производство лекарств – редкое исключение, большинство отраслей за пределами ВПК стагнируют или снижают выпуск. С середины 2023 г. они пребывают в «околостагнации», а со второй половины 2024 г. перешли к спаду, отмечал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП.

В отдельных категориях систем вооружения, прежде всего, беспилотниках Россия, скорее всего, сохранит высокие темпы производства, говорится в июльском докладе Центра стратегических и международных исследований CSIS, который изучил пять крупных оборонных компаний. Россия перестраивает вооруженные силы в масштабе, который Запад, возможно, не до конца осознает, отмечала один из авторов доклада Мария Снеговая: сочетая промышленный потенциал советской эпохи с наращиванием выпуска беспилотников, компактных систем радиоэлектронной борьбы и других относительно недорогих технологий, производимых в огромном количестве.

Но в целом российский ВПК, несмотря на огромные вливания, деградирует – к такому выводу пришли год назад исследователи Chatham House. Создавать по-настоящему новые, технологически продвинутые системы не получается: импортозамещение провалилось, зависимость от внешних поставщиков высока, и приходится полагаться на советское наследие, отмечали они, полагая, что в ближайшие годы России придется упростить и замедлить военное производство, а также мириться с ухудшением качества продукции.

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