Назван лучший бюджетный смартфон 2026-го года 3 28.09.2026, 22:15

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Фото: NY Times

Модель до $200, которую советуют эксперты.

Если нужен дешевый Android-смартфон, который не придется менять через пар лет, стоит обратить внимание на Samsung Galaxy A17 5G. Автор NY Times называет его удачным сочетанием доступной цены, длительной поддержки и набора функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях.

Galaxy A17 5G продается за $200 и при этом предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 90 Гц. Для бюджетного сегмента это заметное преимущество, поскольку многие недорогие аппараты по-прежнему оснащаются LCD-экранами. AMOLED обеспечивает высокую контрастность и хорошо подходит не только для повседневных задач, но и просмотра фильмов и игр.

Фото: NY Times

Еще одним важным преимуществом Galaxy A17 стала длительная программная поддержка. Samsung гарантирует 6 лет обновлений безопасности и столько же лет обновлений Android. Это потенциально позволяет пользоваться смартфоном до 2031 года, не отказываясь от актуальной версии операционной системы и важных исправлений безопасности.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. При активном использовании смартфона – просмотре YouTube, прослушивании подкастов, навигации, переписке, Netflix и мобильных играх – его не придется заряжать в течение дня. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 25 Вт, однако беспроводной зарядки нет.

Фото: NY Times

При этом Galaxy A17 нельзя назвать самым производительным смартфоном в своем классе. В базовой версии установлены 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Для обычных задач этого достаточно, но при одновременной работе нескольких приложений могут появляться задержки. Иногда приложения открываются не сразу, а требовательные программы по типу Google Maps могут подтормаживать.

Galaxy A17 может огорчить любителей проводного звука: телефон лишился 3,5-мм разъема для наушников. Встроенные динамики также не отличаются высоким качеством, поэтому для комфортного просмотра видео и прослушивания музыки придется обзавестись качественной гарнитурой.

Фото: NY Times

В остальном Galaxy A17 предлагает достаточно возможностей для своей цены: NFC для бесконтактной оплаты, eSIM, сканер отпечатков пальцев, возможность расширить память и защиту уровня IP54 от пыли и брызг. Для тех, кому нужен дешевый смартфон для повседневных задач и длительного использования, эта модель выглядит сбалансированным вариантом.

Если же бюджет позволяет потратить больше, обозреватель также выделил два других смартфона. За $350 можно обратить внимание на Moto G Power (2026). Он получил 8 ГБ ОЗУ, 120-Гц дисплей и более высокую производительность, а его аккумулятор способен работать несколько дней при высокой нагрузке. Но Motorola предлагает только три года обновлений безопасности.

Еще дороже обойдется Google Pixel 10a – его цена начинается с $500. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью 3000 нит. Он получил тот же набор камер и чип Tensor G4, что и Pixel 9a, но при этом предлагает более быструю зарядку и хорошую автономность. Google также обещает семь лет обновлений, поэтому Pixel 10a должен оставаться актуальным до осени 2033 года.

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