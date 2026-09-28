«Страну накрыли бесконечные аварии и такой же бесконечный ремонт» 3 28.09.2026, 21:35

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Почему коммунальным авариям нет конца и края.

На выходных в столичном регионе произошло сразу две коммунальные аварии: в Боровлянах из-за отключения электроэнергии начались проблемы с водой, а в Минске на улице Жуковского фонтан кипятка забил из-под земли, залив несколько квартир многоэтажки.

«Проблема, к сожалению, типичная, трубы изношены по всей стране», – сказал в эфире «Белсата» городской активист Валерий Слепухин, комментируя сразу две коммунальные аварии, произошедшие недавно в столичном регионе.

В нескольких поселках Боровлянского сельсовета отключился свет, и хотя электричество быстро вернули, кратковременный сбой сказался на водоснабжении: нарушилась работа пяти скважин и трех насосных станций.

В итоге в дома жителей Боровлян попала грязная вода. Коммунальщики начали сливать ее из труб, чтобы заполнить систему чистой водой. Инцидент произошел еще в ночь на 27 сентября, однако информации о полной ликвидации последствий до сих пор не было.

А в Минске в воскресенье образовался фонтан из кипятка: на улице Жуковского лопнула труба, и горячая вода начала бить из-под земли. Напор был такой силы, что струя с песком и камнями достигала четвертого и пятого этажей жилого дома рядом. Залило несколько квартир, в которых выбило стекла, получил повреждения автомобиль. Владелец говорит, что восстановлению машина не подлежит: это гибрид, и пострадала электроника.

Коммунальная авария на улице Жуковского в Минске Скриншот: Threads

На время ремонта горячую воду отключили в нескольких домах микрорайона. Власти отчитались о срочных работах, и ночью ее вернули потребителям. В «Минскэнерго» извинились за неудобства и поблагодарили за понимание, а также пообещали, что страховая компенсирует ущерб пострадавшим «в штатном порядке». При этом причины происшествия не назвали: мол, поврежденный образец отправили на экспертизу, тогда и станет все понятно.

Непонятным остается, как авария случилась почти сразу после летних испытаний и профилактических работ, на время которых жителей оставляют без горячей воды.

«Чаще всего бывает изношенность труб, соответственно, на месте соединения, скорее всего, могли быть проблемы», – говорит Слепухин.

Избегать несанкционированных фонтанов и отключений воды и отопления позволяет своевременная замена трубопроводов. Он уверен, что нынешние темпы модернизации ниже необходимых:

«На этот год запланирована модернизация не более 1% от общего количества, и, конечно же, этого мало, чтобы обновить все сети и сделать их надлежащего качества, чтобы не было таких проблем».

Впрочем, на предприятии «Минсккоммунтеплосеть» весной этого года заверяли, что в столице только 13% теплосетей требуют замены, и полностью инфраструктуру обновят до конца 2029 года. После этого придется «обслуживать только ежегодный прирост износа – около 15 км трубопровода». Сейчас же ежегодно меняют 55 км магистралей.

Автомобиль, поврежденный в результате коммунальной аварии в Минске

Фото: Threads

Слепухин предрекает бесконечные аварии и такой же бесконечный ремонт:

«У нас система устроена так, что каждый год будут ремонты, и каждый год все равно будут возникать какие-то проблемы. Износ будет цикличным: соответственно, один участок мы поправили, на 2 недели перекрыв те или иные участки, а потом будет как обычно и как всегда в других местах».

Единственным выходом может быть отказ от существующей модели с центральным отоплением. Например, в Варшаве тепло могут дать в любое время года, даже летом в случае внезапного похолодания. Система построена таким образом, что имеет альтернативные маршруты, и при авариях не приходится отключать целые кварталы. А горячая вода, которая идет из крана, обычно подогревается в подвалах – к домам идет только холодная вода.

Как считает активист, новые жилые комплексы стоит строить в Беларуси сразу с новой системой тепло- и водоснабжения. Однако зачастую застройщики просто «присасываются» к существующей инфраструктуре, только повышая нагрузку на нее.

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