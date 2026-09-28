Лукашенко отправил в отставку дипломата Андрея Дапкюнаса
- 28.09.2026, 21:13
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Два месяца назад он выступил с хамской речью в ОБСЕ.
Андрея Дапкюнаса сегодня отправил в отставку и освободил от посольских должностей своим указом Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно указу, Дапкюнас освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при ОБСЕ в связи с выходом в отставку.
Два месяца назад Дапкюнас выступил с хамской речью против Украины в ОБСЕ.