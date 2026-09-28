Опыт Украины уже используют в армии Финляндии
- 28.09.2026, 21:26
Командующий Сухопутными войсками посетил Киев.
Командующий Сухопутными войсками Финляндии, генерал-лейтенант Паси Вялимяки посетил Украину для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран, сообщает Yle.
Вялимяки находился в Украине с 20 по 25 сентября. Он встретился с командующим 3-м армейским корпусом Сухопутных войск Украины и его подчиненными. Стороны обсудили оперативную ситуацию, изменения на поле боя, подготовку и оснащение войск.
- Для меня было важно встретиться с украинскими командирами фронта и обсудить с ними изменения на поле боя, факторы успеха и вызовы, чтобы наша деятельность правильно вписывалась в текущие изменения, — заявил Вялимяки.
По данным Сухопутных войск Финляндии, опыт Украины уже учитывается при подготовке финских военнослужащих. Также планируется расширить обмен инструкторами между двумя странами.
Во время визита Вялимяки ознакомился с управлением беспилотными системами и применением дронов для противовоздушной обороны. Украинский боевой опыт также используется в разработках НАТО.
Командующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый вручил Вялимяки орден «За заслуги» II степени.