В Беларуси число предпринимателей по-прежнему сокращается 2 28.09.2026, 22:02

Они также уступают рынок крупным торговым сетям.

В Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей. На начало сентября 2026-го их насчитывалось 198 338, сообщает Белстат. Это на 10,6% меньше, чем было годом ранее, пишет «Зеркало».

Заметнее всего ИП сократилось в организациях, которые заняты в сфере информации и связи (-33,7% к сентябрю 2025-го), а также профессиональной, научной и технической деятельности (-21,2%). За последний год их стало больше только в одной отрасли — транспортная деятельность, складирование, курьерская и почтовая деятельность (+6,5%).

Если смотреть по регионам, больше всего ИП по-прежнему насчитывается в Минске — четверть от общего количества (50,3 тыс.), а меньше всего — в Витебской (почти 18,5 тыс.). Заметнее всего их число за последний год сократилось в Минской области, Минске и Гродненской — на 14,9%, 12,9% и 11,3% соответственно.

Напомним, с 2026 года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься.

ИП уступают рынок

Розничный товарооборот индивидуальных предпринимателей и физлиц в январе-августе нынешнего года составил 2 млрд 801,6 млн рублей. Эта сумма на 2,7% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2025-го.

На ИП и физлиц в январе-августе этого года приходилось 3,7% от всего розничного товарооборота, остальное — на организации. Годом ранее этот показатель был на уровне 4,3%.

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