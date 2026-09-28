Путин увеличил армию на фоне слухов о мобилизации

Путин увеличил армию на фоне слухов о мобилизации1
- 28.09.2026, 22:19
Уже в четвертый раз за год.
Российский диктатор Путин подписал указ об установлении новой штатной численности Вооруженных сил РФ, сообщили российские СМИ.
- Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа, – указано в документе.
Примечательно, что уже в четвертый раз за год глава Кремля увеличивает численность российской армии.
В июле этого года российский диктатор уже увеличивал численность российской армии до 2 млн 426 тысяч человек. Согласно документу, количество военнослужащих в июле выросло с одного миллиона 510 тысяч до одного миллиона 535 тысяч.
До этого это происходило ещё в июне до 2 млн 399 тысяч и в марте – до 1 млн 502 тысяч.
Стоит отметить, что до полномасштабного российского вторжения в Украину штатная численность Вооруженных сил России составляла чуть более одного миллиона. С начала войны РФ против Украины численность армии выросла в семь раз.