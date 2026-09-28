закрыть
28 сентября 2026, понедельник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин увеличил армию на фоне слухов о мобилизации

1
  • 28.09.2026, 22:19
Путин увеличил армию на фоне слухов о мобилизации

Уже в четвертый раз за год.

Российский диктатор Путин подписал указ об установлении новой штатной численности Вооруженных сил РФ, сообщили российские СМИ.

- Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа, – указано в документе.

Примечательно, что уже в четвертый раз за год глава Кремля увеличивает численность российской армии.

В июле этого года российский диктатор уже увеличивал численность российской армии до 2 млн 426 тысяч человек. Согласно документу, количество военнослужащих в июле выросло с одного миллиона 510 тысяч до одного миллиона 535 тысяч.

До этого это происходило ещё в июне до 2 млн 399 тысяч и в марте – до 1 млн 502 тысяч.

Стоит отметить, что до полномасштабного российского вторжения в Украину штатная численность Вооруженных сил России составляла чуть более одного миллиона. С начала войны РФ против Украины численность армии выросла в семь раз.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров